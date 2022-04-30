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Сбербанк замість Ощадбанку: окупанти намагаються ввести "дерев’яні" в окупованих містах

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 квітня, 17:16
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Війська РФ знову нав’язують українцям свою валюту, яка стрімко знецінюється в усьому світі
В українців у окупації закінчується готівкова гривня
В українців у окупації закінчується готівкова гривня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські війська намагаються запровадити свою грошову систему в окупованому Енергодарі та Мелітополі.

Про це повідомили в пресслужбі "Енергоатому".

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Відомо, що в Енергодар завозять продукти з окупованого Криму, з території Білорусі та Росі. Продають українцям в окупації:

  • сосиски;
  • ковбасу;
  • інші товари.

Готівкова гривня в місцевого населення закінчилася, тож люди змушені послуговуватися рублями. На заміну гривні валютою окупантів місцеві дивляться з острахом.

Сбербанк Росії

Окрім рублів, в Енергодарі мають намір запустити російський Сбербанк. Відчинити його окупанти хочуть на місці захопленого українського Ощадбанку.

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Водночас із 1 травня планують ввести в обіг "дерев’яні" в окупованому Мелітополі. Українці протестують, але до справи хочуть залучити ексбанкірів, після проходження навчання в Ростові-на-Дону.

"Рубль все одно стає валютою-ізгоєм. І не лише для українців на захоплених територіях, а й для всього світу. Ніхто не хоче мати справу з кривавими грошима російських фашистів", – наголосили в "Енергоатомі".

Махінації з рублем

Це вже не перший випадок, коли окупанти намагаються нав’язати українцям користування рублями. Наприкінці березня таку схему задіяли в Генічеську та намагалися впровадити в Мелітополі.

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Громадян України попередили, що агресор намагається налагодити систему соціальних виплат "дерев’яною" валютою. Окупанти шукали списки пенсіонерів і людей, що отримували соцвиплати, щоб запропонувати їм рублеві альтернативи.

У такий спосіб не лише хочуть легалізувати рублі на території України, а й ускладнити взаємодію громадян з владою. Водночас українці продовжують отримувати допомогу від держави на банківські картки.

Російський Центробанк нещодавно виставив офіційний курс долара на рівні 72,7 рубля. Однак в обмінниках та банках реальний курс сильно відрізняється від того, який малюють верхівки РФ.

У середньому готівковий долар росіянам продають за курсом 80-85 рублів, багато пропозицій за 90-100 рублів, проте можна знайти вигідніші пропозиції. За офіційним курсом долар купити неможливо, оскільки валюти у багатьох фінустановах просто немає.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українка раптово втратила свої заощадження у Monobank. Київські водії стоять в кілометрових чергах з ночі, щоб купити дефіцитного пального втридорога.

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