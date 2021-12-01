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Ринок збентежений: що відбувається з доларом і євро на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
1 грудня, 13:37
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Як розповів експерт, на нерезидентів, які продовжують виходити з українських паперів, тиснуть кілька ризиків
Долар може подорожчати до 27,5 грн
Долар може подорожчати до 27,5 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара та євро у середу, 1 грудня, на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 грн/долар та 30,73 євро/долар (купівля).

Про це говориться на сайті "Мінфін".

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Водночас курс продажу долара та євро становить 27,19 та 30,75 грн відповідно.

Як каже керівник аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз ринок переймається після корекції, що була 30 листопада. При цьому він зберігає рух до зони 27,5 гривень за долар.

"Очевидно, що розпродаж валюти з боку держбанків був спровокований купівлею піврічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для рефінансування боргу", – каже Шевчишин.

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За його словами, зараз ринок також підігрівають побоювання політичної дестабілізації і ризики агресії, що зберігаються, на східних кордонах країни. Він вважає, що ці ризики тиснуть на нерезидентів, які виходять з українських паперів.

Найближчим часом експерт очікує на коливання курсу гривні в діапазоні 27,15-27,30 грн за долар, з можливим зростанням до 27,5 грн за долар.

Що буде з курсом долара у грудні?

Як раніше "Сегодня" розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн, приблизно в області 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

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Він вважає, що для цього потрібні такі фактори, як подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США, зростання долара, а також відкат у цінах на сировину та продукцію сільського господарства. В цьому випадку стрибок курсу до 28 уже до кінця року не виключено.

Однак вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Як раніше з'ясували "Сьогодні", гривневі депозити вигідніші за валютні заначки тому експерти пропонують поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.

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Редактор розділу "Гроші"

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