Впав нижче 27 грн: НБУ розрахував курс долара на 14 грудня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 14 грудня:
|13.11
|14.12
|Зміна
|1 долар США
|27,02 грн
|26,88 грн
|-0,14
|1 євро
|30,45 грн
|30,32 грн
|-0,13
Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 13 грудня, долар подешевшав на 14 копійок, а євро на 13 копійок.
Що буде з курсом далі?
За словами експерта "Сьогодні" керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, після падіння долара нижче 27 грн. виникне вже спекулятивний попит, який підніме котирування вище.
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А керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній раніше розповів, що стрибок американської валюти вище 28 грн за долар до кінця року – цілком можливий. Проте ймовірніше, на думку експерта, долар відкотиться до 26,5 грн до кінця 2021 року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.
На курс долара в Україні вплине й недавня зустріч президентів Байдена та Путіна, Ми також писали про те, що буде з доларом найближчим часом.