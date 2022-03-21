Рубль слабшає: скільки коштує валюта агресора на біржі, та що буде далі

Поки учасники ринку на біржі відчувають невпевненість та чекають нової інформації

Що відбувається з рублем на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зранку 21 березня на Московській біржі рубль в бівалютній корзині дешевшає, проте з початку торгів 21 березня валюта зросла в ціні по відношенню до долара. Таке явище є наслідком невизначеності учасників ринку, які чекають новин про антиросійські санкції зі сторони Заходу, а також додаткової інформації щодо війни між Росією та Україною.

Дані Investing свідчать, що з першої хвилини торгів курс долара був 105 руб. за дол. (+18 копійок до рівня попереднього закриття), а євро коштував 116,73 руб. (+1,93 руб. до рівня закриття п'ятниці). Тож поки долар слабшає по відношенню до долара та євро.

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Станом на 11:56 за київським часом курс рубля становив 104,53 руб. за дол.

Динаміка курсу рубля за місяць / Фото: Investing.com

Долар в банках та обмінниках

На основі інформації Investing, наданої банками та обмінними пунктами Москви, середній курс купівлі/продажу готівкового долара 21 березня склав 88,33 руб. за долар. У порівнянні з попереднім днем середній курс покупки впав на 543 коп, середній курс продажу впав на 778 коп.

Кращі курси покупки склали 100-99,9 руб.за долар, кращі курси продажу: 116-116,1 руб. за долар.

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Натомість в обмінниках дуже швидко закінчуються долари та євро, росіяни буквально штурмують їх. Курс долара в обмінниках 21 березня коливається від 108 до 250 руб/дол.

На курс тисне і рішення США про заборону ввезення до Росії готівкової валюти, тому згодом її дефіцит стане ще глибшим.

Інвестори чекають новин про санкції

Як повідомляє "Интерфакс", керівники країн Євросоюзу і президент США Джо Байден на майбутніх на цьому тижні самітах в рамках ЄС, "Великої сімки" і НАТО розглянуть можливості подальшого розширення антиросійських санкцій.

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Зокрема, у четвер очікується прибуття до Брюсселя Байдена. У саміті G7 візьме участь і Японія.

Зауважимо, що джерела "Интерфаксу" повідомляють, що ЄС вже працює над п'ятим пакетом санкцій, в який може увійти введення ембарго на імпорт країнами союзу російської нафти. Раніше таке рішення прийняли США і Великобританія.

Що буде з рублем далі?

Як повідомив "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри у відношенні рубля до долара ще не можна передбачити.

Слабшати рубль буде і від того, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, в тому числі з європейського

Це ще тільки початок. Я думаю, що пік ослаблення рубля буде десь восени. Через 3-4 місяці, – зазначив Кущ.

Чи чекати на дефолт?

Головний стратег АТОН Олександр Кудрін в інтерв'ю виданню The Bell пояснив, що Росія має право до 25 травня погашати борги із своїх резервів, на які наклали арешт.

За його словами, платіж Росії можливий, але на кожному рівні проходження платежів є своя служба комплаєнсу, що може призвести до того, що технічно гроші на рахунки інвесторів надійдуть із затримкою.

В агентстві S&P також зазначили, що проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд зараз намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити протягом найближчих кількох тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", – повідомили S&P.

Рейтинг СС, який агентство виставило Росії, означає високу вразливість, тобто дефолт ще не відбувся, але він практично неминучий. Наразі від дефолту РФ відокремлює одна позиція у рейтингу.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом долара в Україні після війни та розповідали, чи зможе РФ повторити іранський сценарій.