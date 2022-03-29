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Рубль "піддався чуткам": що раптово сталося на біржі з валютою агресора

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 15:07
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Розповідаємо, що відбувається з валютою агресора на біржі 29 березня
Курс рубля на біржі різко виріс
Курс рубля на біржі різко виріс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль 29 березня різко зміцнився по відношенню до долара і навіть опустився нижче за позначку 90 руб./дол.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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Долар пішов на різке зниження щодо російської валюти і вперше з кінця лютого опустився нижче 85 рублів.

/ Фото: Investing.com

Центробанк РФ на 29 березня встановив курс долара на рівні 93,7 руб./дол, а євро – 102,67 руб./євро.

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Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телемарафону розповів, що курс рубля зараз має адміністративний характер.

"Курс рубля зараз адміністративний. Останніми днями він зміцнився на чутках про успіх переговорів з Україною", – пояснив реакцію біржі експерт.

Рубль на окупованих територіях

Росія незаконно запровадила оборот рубля на тимчасово окупованих територіях, чим грубо порушила всі міжнародні домовленості.

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Згідно з українською Конституцією, єдиною грошовою одиницею України є гривня, і такі дії категорично забороняються.

У зв'язку з цим Нацбанк вимагає від російського Центробанку негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних коштів на тимчасово захопленій території.

Такі порушення агресор вчиняє на території Запорізької та Херсонської областей.

"Сьогодні" також писали, чи варто українцям купувати долар на чорному ринку, і розповідали, як Росія вдарила крадіжкою у відповідь на санкції.

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