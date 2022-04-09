Росіяни в паніці! Перший великий банк в ЄС закриває рахунки клієнтів з РФ

Банк закриває брокерські рахунки не лише росіян, обмеження стосуються і білорусів

Обмеження поширюються і на білоруських громадян / Фото: Getty Images, linkedin.com, Колаж: Сьогодні

З 6 червня данський Saxo Bank закриє всі брокерські рахунки клієнтів з Росії. Якщо до цього часу росіяни самі не виводять свої гроші з банку, Saxo перекаже всі їхні кошти на ті рахунки, які були вказані раніше.

Про це повідомляє російське РБК з посиланням на повідомлення у профільних чатах та джерела.

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Зауважимо, що сам данський банк займається брокерськими послугами та інвестиціями. Вищезгадані обмеження поширюються і на білрусів. Однак, якщо громадяни обох країн мають резидентство в одній з країн Євросоюзу, їхні рахунки не будуть закриті.

У банку наголошують, що він був "вимушений скористатися своїм правом припинити роботу". Однак, якщо клієнт вирішить перевести папери до іншого брокера, переклад "підлягатиме додатковій перевірці".

Російські банки обходять санкції

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, банки Росії, які потрапили під нові санкції у п'ятому пакеті ЄС, намагаються обійти обмеження (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк і банк "Открытие").

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Так, вони почали передавати іноземні активи своїх клієнтів брокерам. Таким чином підсанкційні банки хочуть продовжити торгівлю цінними паперами.

Однак Єрмак запевнив, що всі лазівки для країни-агресора будуть закриті. Над цим, зокрема, працює Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, яка відслідковує кожну спробу росіян оминути санкції.