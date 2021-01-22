Рішення НБУ вплинули на курс долара: що відбувається на міжбанку

Долар 22 січня зміцнився на міжбанку до позначки 28,18 гривні після того, як Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Ймовірно, найближчим часом курс залишиться в діапазоні 28,1-28,3 грн/дол. і при цьому тяжітиме до нижньої межі діапазону.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

О 12:00 долар на міжбанку торгувався на рівні 28,14-28,16 гривні, свідчать дані Banker.

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За словами Шевчишина, НБУ також відзначив прогрес в переговорах з місією МВФ і високо оцінив шанси щодо перегляду програми stand-by

"Зараз на ринку це головна рушійна сила. При підході курсу до позначки 28,3 гривні за долар посилюються продажі. Разом з тим і вниз курс не йде активно", – пояснив Шевчишин.

Він вважає, що до моменту закінчення січневого локдауну на валютному ринку посиляться покупки імпортерів для поповнення запасів товарів, а також для енергетичного імпорту.

Нагадаємо, за 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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