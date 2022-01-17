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Розійшовся не на жарт. Долар продовжує стрімко зростати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 18:03
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 січня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    17.0118.01Зміна
    1 долар США27,95 грн 28,1 грн +0,06
    1 євро31,98 грн 32,05 грн +0,07

    Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 17 січня, долар подорожчав на 6 копійок, а євро на 7 копійок.

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    Що вплине на курс в подальшому

    Ситуація на валютному ринку залежатиме від геополітичної обстановки у світі, зокрема і конфлікту Росії та України.

    У коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTЕ Україна" Володимир Позній заявив, що майбутнє української гривні варто розглядати в аспектах як минулого, так і майбутнього, за основу беручи зростання валюти у 2021 році.

    Експерт зазначає, що найближчим часом може сформуватися стійкий попит у межах 27,60-28,00 грн. за долар.

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    "Сьогодні" також дізнався у експертів, як відносини України з Росією позначаться на курсі валют, та чого очікувати від долара надалі.

    Раніше ми писали, що буде з цінами, безробіттям та курсом долара у першому кварталі 2022 року.

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