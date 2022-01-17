Розійшовся не на жарт. Долар продовжує стрімко зростати

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
|17.01
|18.01
|Зміна
|1 долар США
|27,95 грн
|28,1 грн
|+0,06
|1 євро
|31,98 грн
|32,05 грн
|+0,07
Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 17 січня, долар подорожчав на 6 копійок, а євро на 7 копійок.
Що вплине на курс в подальшому
Ситуація на валютному ринку залежатиме від геополітичної обстановки у світі, зокрема і конфлікту Росії та України.
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У коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTЕ Україна" Володимир Позній заявив, що майбутнє української гривні варто розглядати в аспектах як минулого, так і майбутнього, за основу беручи зростання валюти у 2021 році.
Експерт зазначає, що найближчим часом може сформуватися стійкий попит у межах 27,60-28,00 грн. за долар.
"Сьогодні" також дізнався у експертів, як відносини України з Росією позначаться на курсі валют, та чого очікувати від долара надалі.
Раніше ми писали, що буде з цінами, безробіттям та курсом долара у першому кварталі 2022 року.