Розійшовся не на жарт. Долар продовжує стрімко зростати

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 січня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

17.01 18.01 Зміна 1 долар США 27,95 грн 28,1 грн +0,06 1 євро 31,98 грн 32,05 грн +0,07

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 17 січня, долар подорожчав на 6 копійок, а євро на 7 копійок.

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Що вплине на курс в подальшому

Ситуація на валютному ринку залежатиме від геополітичної обстановки у світі, зокрема і конфлікту Росії та України.

У коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTЕ Україна" Володимир Позній заявив, що майбутнє української гривні варто розглядати в аспектах як минулого, так і майбутнього, за основу беручи зростання валюти у 2021 році.

Експерт зазначає, що найближчим часом може сформуватися стійкий попит у межах 27,60-28,00 грн. за долар.

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"Сьогодні" також дізнався у експертів, як відносини України з Росією позначаться на курсі валют, та чого очікувати від долара надалі.

Раніше ми писали, що буде з цінами, безробіттям та курсом долара у першому кварталі 2022 року.