Розірвали договір без пояснення причини? Клієнтка поскаржилася на "ПриватБанк"

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що з нею розірвали договір без пояснення причини.
Про це вона розповіла на сайті "Мінфін".
"Я є клієнтом ПриватБанку вже близько п'яти років. Вважала його одним з кращих, і ось залишилася дуже обурена. У неділю у мене банкомат забрав карту, причому як виявилося моя була третя за рахунком, на дисплеї не показувало, що банкомат не робочий", – написала клієнтка банку.
Коли вона прийшла до відділення для переоформлення нової карти, їй не змогли її видати.
"Вони ж зв'язали мене з гарячою лінією, де мені сказали, що "банк розірвав зі мною договір, без пояснення причини". Ніяких боргових зобов'язань перед банком у мене не було. Дуже прикро з цього приводу", – додала клієнтка.
ПриватБанк поки ніяк не коментує цю ситуацію, як відповіли дівчині, зараз з'ясовуються всі деталі події.
ПриватБанк не здає лідируючі позиції
- ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.
- За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.
- За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.
Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.
Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли він був за кордоном.