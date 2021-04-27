Рада підтримала закон про фінпослуги: чи з'явиться в Україні аналог банківської таємниці

Оновлений закон буде регулювати взаємодію постачальника фінансових послуг з клієнтами і захист їхніх прав

Верховна Рада 247 голосами прийняла за основу проєкт законів про фінансові послуги та фінансові компанії (№ 5065), що має на меті створити нову модель регулювання діяльності з надання фінпослуг.

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Законопроєкт передбачає оновлення закону про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг і закріплення нових підходів до регулювання ринків фінпослуг і діяльності фінустанов. Проєкт пропонує визначити:

відповідну термінологію;

види фінансових послуг;

принципи взаємодії постачальника фінансових послуг з клієнтами (споживачами) і захисту їхніх прав;

основні принципи діяльності з надання фінпослуг;

основи держрегулювання і нагляду за діяльністю з надання фінпослуг тощо.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до Цивільного кодексу, законів "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про банки і банківську діяльність" та ряду інших.

Документ розширить положення про обов'язки постачальника фінансової послуги надавати повну і комплексну інформацію і визначити вимоги не тільки до реклами фінпослуг, а й до будь-якої іншої форми поширення інформації про фінансові послуги для щонайбільшого захисту клієнтів від помилкової або маніпулятивною інформації.

Крім того, законопроєкт вводить поняття "таємниці фінансової послуги" як спрощеного аналога банківської таємниці, визначає режим її захисту і розкриття фінансовими установами та регуляторами.

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Документ також закріпить положення про аутсорсинг з накресленням порядку взаємодії між ними, розподілу відповідальності та ролі регулятора; запровадить можливість існування саморегульованих організацій – учасників ринку, встановить завдання, принципи і методи держрегулювання діяльності з надання фінпослуг.

Нагадаємо, з 27 квітня набули чинності вимоги НБУ: банкам заборонили дрібний шрифт в договорах, а кредити і депозити оформляють за новими правилами.

Також повідомлялося, що всі небанківські фінансові установи на кшталт ломбардів, страхових, лізингових і факторингових компаній, операторів поштового зв'язку, що надають фінансові послуги, повинні подати в НБУ інформацію про структуру власності.

Нагадаємо, українці різко збільшили попит на небанківські фінансові послуги.