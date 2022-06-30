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Робота в Польщі: які права мають українці, що працюють у спеку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 12:38
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Розповідаємо, що може вимагати працівник від роботодавця у теплу пору року
Кожен працівник повинен знати свої права
Кожен працівник повинен знати свої права / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Трудовий кодекс Польщі визначає обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці, враховуючи зокрема і кліматичні умови. До таких заходів входять: скорочення робочого часу, додаткові перерви на роботі, забезпечення кондиціонування повітря в кімнатах.

Про це інформує Міністерство сім'ї та соціальної політики Польщі, передає inPoland.

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Так, високі температури впливають не лише на ефективність роботи, а й на безпеку працівників. Тож роботодавець може ввести додаткові перерви у спекотні дні або дозволити працівнику скоротити години роботи, що в свою чергу не повинно спричинити зменшення заробітної плати.

Робота в приміщенні

Належна температура повітря, повітрообмін і захист від вологи, несприятливих теплових умов і сонячного світла, — це те, що працівник може вимагати від роботодавця, а той за законом забезпечити ти.

Також, як інформує видання, якщо температура в приміщенні вища за 28 градусів,то роботодавець повинен забезпечити працівників
прохолодними напоями. У такій ситуації не має значення, обладнане робоче місце кондиціонером, чи ні.

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Робота на відкритому повітрі

Якщо ви працюєте на відкритому повітрі, де температура перевищує 25 градусів, то роботодавець повинен теж надавати напої, які повинні бути доступні працівникам протягом усієї зміни.

Як зазначили в Міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі, недотримання роботодавцем цього обов'язку є правопорушенням, за яке
передбачено штраф від 1 до 30 тисяч злотих.

Польща продовжила виплати українським переселенцям

Польща вирішила продовжити виплати для біженців з України, які прибули до країни пізніше 24 лютого і в яких ще не збіг строк перебування 120 днів.

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Раніше повідомляли, що з 1 липня виплату 40 злотих (близько 275 грн) на день на особу за надання житла та харчування українським біженцям припинять.

Однак ці виплати продовжать для тих українців, які прибули у країну пізніше і в яких ще не збіг 120-денний строк перебування. Навіть більше, для біженців, які приїдуть до Польщі в липні, виплати теж зберігаються протягом 120 днів з моменту перетину кордону.

Строк виплат понад 120 днів можуть продовжити лише у тому разі, якщо допомога надається особам, які мають інвалідність, пенсіонерам, вагітним жінкам, особам, що виховують дітей до 12 місяців або трьох і більше дітей, оскільки такі люди не мають змоги працювати і утримувати себе самостійно.

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