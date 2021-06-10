Провальна торгівля тисне на економіку: на скільки впаде курс гривні

Курс гривні може впасти / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Попри успішне розміщення ОВДП і серйозне зміцнення української валюти на міжбанку, на зовнішніх ринках ми поки торгуємо в мінус, тож негативне сальдо перевищує 1 млрд доларів. Тому навіть попри нинішнє зростання курсу гривні, наприкінці тижня вона може впасти до 27,45 за долар і 33,50 за євро.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він нагадав, що в середу, 9 червня, долар до гривні трохи впав. Нацбанк знову вийшов на ринок і викупив близько 120 млн доларів "надлишку" пропозиції.

"Основними продавцями іноземних валют на міжбанку були нерезиденти. Торгова сесія середи по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 27,10, єдина європейська валюта до гривні зміцнилася до позначки 33,10", – каже експерт.

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У вівторок відбулося успішне розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено 19,12 млрд грн. Нерезиденти з початку тижня збільшили свої портфелі в даних паперах на 6,32 млрд грн – до 106,58 млрд. Це найбільше зростання їхніх вкладень з кінця березня-2021, завдяки чому і відбувається настільки сильне зміцнення гривні на міжбанку, пояснив аналітик.

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За даними НБУ, в травні міжнародні резерви України зменшилися на 0,16 млрд доларів – до 27,84 млрд. Падіння було викликане виплатами за зовнішнім боргом України. Скорочення могло бути більшим, якби не зростання вартості активів, які входять до структури резервів. В цілому вони перебувають на достатньому рівні, активні покупки НБУ на міжбанку вже компенсували падіння минулого місяця. Збереження подібної динаміки сприятливо позначиться на курсі національної валюти в майбутньому, вважає експерт.

Водночас він підкреслив, що сальдо зовнішньої торгівлі (різниця між обсягами імпорту та експорту) України залишається негативним і становить 1,07 млрд доларів. І це продовжить чинити тиск на гривню.

"Вважаю, що наприкінці тижня гривня до долара почне корекційне падіння до рівня 27,45. Євро, судячи з усього, зміцниться до позначки 33,50", – резюмував Гойлов.

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Нагадаємо, за останній тиждень гривня зміцнилася до американської валюти на 25 копійок, а долар влаштувався на мінімумах з минулого літа.

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