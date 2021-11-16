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Ощадбанк продав клієнтці безкоштовну послугу – хто на ній заробив?

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 09:47
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На Ощадбанк поскаржилася клієнтка, якій сказали заплатити за оформлення безкоштовної картки киянина
Українка розповіла, як її обдурили у відділенні Ощадбанку
Українка розповіла, як її обдурили у відділенні Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українка поскаржилась на обслуговування у відділенні Ощадбанку, де їй за гроші продали безкоштовну послугу.

Про це жінка написала відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами клієнтки, вона оформлювала картку киянина для свого чоловіка з другою групої інвалідності в Києві. Співробітники Ощадбанку сказали їй, що картка коштує 70 грн і жінка внесла гроші в касу.

"Мені сказали, що вона коштує 70,00 грн., я заплатила в касу гроші, а зараз тільки дізналася, що вона видається безкоштовно, як так?А ці гроші перераховуються на якусь страхову компанію… чому співробітники Ощадбанку дурять? Я хочу повернути гроші!", – пише обурена клієнтка.

Що відповіли в Ощадбанку?

Співробітники банку вибачились перед своєю клієнткою та подякували їй за сигнал, а також зазначили, що обов’язково повернуть гроші за картку.

"Доброго дня! Перепрошуємо за дану ситуацію та зробимо все необхідне, щоб повернути вам кошти та недопустити повторення подібних випадків. Дуже вдячні вам за сигнал", – написали представники Ощадбанку.

Як знімати гроші з карти Ощадбанку без комісії

Для того, щоб без комісії зняти готівку з карти Ощадбанка, не обов’язково шукати саме їх банкомат, це можна зробити в банкоматах Укргазбанку та Міжнародного інвестиційного банку.

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Також потрібно звернути увагу на те, яка саме у вас картка. Якщо ви володар "Пенсійної", "Преміум", "Зарплатної", "Соціальної"чи "Арсенал" – гроші без жодних стягнень можна знімати у будь-яких банкоматах.

Якщо у вас картка "Економна" або "Стандартна" – комісію у всіх інших банках, окрім Укргазбанку та Міжнародного інвестиційного банку, доведеться заплатити.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продасть на аукціоні проблемні кредити, загальною вартістю близько 5 млрд грн.

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А також розповідали, як працюватимуть відділення банків у "червоній зоні".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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