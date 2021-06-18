ПриватБанк виплатив державі 19,4 млрд грн дивідендів

ПриватБанк перерахував до держбюджету понад 19 мррд грн, це дивіденди за 2020 рік

/ Фото: уніан

У п'ятницю, 18 червня, ПриватБанк в повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів, що становить 80% чистого прибутку за 2020 року. За три останніх роки після націоналізації банк приніс держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Чистий прибуток ПриватБанку у 2020 році – 61,2% прибутку всіх українських банків", – повідомила голова наглядової ради банку Шерон Іскі.

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У ПриватБанку додали, що за підсумками минулого року клієнтами банку стали ще понад 600 тисяч українців, а кількість клієнтів, які використовують Приват24, за рік зросла на 3,4 млн людей.

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Чистий прибуток за підсумками 2020 року склав 24,3 млрд грн.

Нагадаємо, не так давно ПриватБанк отримав нового голову правління.

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