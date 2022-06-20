ПриватБанк раптово заблокував пенсійну картку клієнтки – що сталося

Літня жінка вже тиждень не може скористатися грошима на ліки та продукти

Клієнтці ПриватБанку раптово заблокували картку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку заявила, що фінансова установа раптово заблокувала пенсійну картку її 81-річної матері, яка прикута до ліжка.

За словами жінки у відгуку на сайті "Мінфін", вона опікується матір’ю, зокрема й відповідає за її фінансові витрати.

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Інцидент стався 13 червня – після введення пароля, картка виявилась заблокованою. Клієнтка переконує, що пароль вводили правильно. Відтоді розв’язати проблему видається нереальним.

"Звернулася у відділення банку, там відправили розв’язувати проблему за телефоном 3700, куди взагалі не додзвонитися. Переписка з онлайн-підтримкою йшла весь тиждень по колу", – додала українка.

Для підтвердження інформації про особу, представникам банку надали паспортні дані пенсіонерки та здійснювали селфі-верифікацію. Однак жоден спосіб не допоміг, а банку все мало даних.

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"Плачу за маму комунальні, купую продукти та ліки, доглядаю за нею – це мій обов’язок. А ваш обов’язок у цей тяжкий час – віддати особисті кошти старій, хворій людині", – резюмувала клієнтка.

Що відповіли у банку?

Представники ПриватБанку зазначили, що якщо картка заблокувалась через ПІН-код, це означає, що при здійсненні операцій ввели код, який не відповідає встановленому на картці.

"На даний час не зафіксовано інформації щодо звернень власника картки в підтримку через авторизовані канали, щоб ми могли перевірити надану вами інформацію", – додали в службі підтримки.

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Водночас доньці пенсіонерки не могли надати інформацію про картку матері, оскільки не вона є власницею. Картки не розблоковують за зверненням третіх сторін, а персональні дані не мають передавати стороннім особам.

Щоб допомогти старшій жінці, потрібно, щоб вона сама звернулася в підтримку. Виняток може бути лише у ситуації, коли донька має нотаріальне доручення з переліком повноважень, де вона виступає довіреною особою матері.

Виплата довгоочікуваної допомоги

На початку червня у ПриватБанку оголосили про початок виплат українцям грошової допомоги. Фінансування надають в рамках спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.

Грошову підтримку надають малозабезпеченим сім’ям, що мають офіційний статус, з постраждалих внаслідок бойових дій громад. Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць. Надаватимуть кошти упродовж трьох місяців.

Виплати нараховують голові сім’ї переказом PrivatMoney. Гроші надходять на банківську картку української фінустанови, номер якої був зареєстрований у Мінсоцполітики.

Оформити допомогу можна також у відділенні ПриватБанку чи за номером 3700. Кошти можуть зарахувати на картку або видати їх готівкою. Програма поширюється на громади таких областей:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

Житомирської;

Київської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

"Сьогодні" раніше писали, як українцям отримати до 380 євро допомоги в Словаччині, а також розповідали, що мобільний оператор Vodafone раптово підвищив вартість тарифів з 1 липня.