ПриватБанк звільнить тисячі співробітників і закриє відділення

Державний ПриватБанк повинен буде до 2024 року позбутися 300 відділень і звільнити понад 6 тис. осіб.
Згідно із затвердженою Кабміном стратегією, яку "хороший" банк повинен встигнути виконати до приватизації, у банку має бути 1250 відділень і близько 15,5 тис. співробітників.
Такі заходи допоможуть установі скоротити витрати (до 8,3 з 11,4 млрд грн) і привести банк до цільової моделі "хорошого" банку.
Профспілка банку просить не звільняти співробітників
У профспілці пропонують оптимізувати витрати на:
- утримання автопарку;
- охорону;
- фінансування піару і роботи зі ЗМІ.
ПриватБанк збільшив витрати на зарплати керівництва втричі
Члени правління державного ПриватБанку за підсумками першого півріччя 2021 року одержали винагороду на загальну суму в 124 млн гривень. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн гривень. Винагороди включають:
- зарплату;
- відрахування в пенсійний фонд;
- інші короткострокові виплати.
За підсумками всього 2020 року виплати для членів правління і наглядової ради становили 134 млн грн.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як клієнти ПриватБанку втрачають гроші під час зняття готівки.
Також повідомлялося, що шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі кошти з рахунків.