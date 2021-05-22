ПриватБанк став найприбутковішим з держбанків: заробив три гривні з чотирьох

Відділення ПриватБанку / Фото: dpchas.com.ua

За підсумками першого кварталу 2021 року всі банки державного сектору – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Укрексімбанк – були прибутковими. Їхній сукупний прибуток склав 3,2 млрд грн.

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Про це Міністерство фінансів повідомляє на своєму офіційному сайті.

Найбільш прибутковим серед банків державного сектору був АТ КБ "ПриватБанк" – 2,4 млрд грн (21,8% прибутку всієї банківської системи).

У Мінфіні додали, що у I кварталі почав зростати кредитний портфель клієнтів держбанків. За перші три місяці року він зріс на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При цьому зростали кредитні портфелі як юридичних, так і фізичних осіб (на 3,0%, або на 4,9 млрд грн та 4,9%, або на 2,7 млрд грн відповідно).

Однак спостерігалось незначне скорочення обсягу коштів фізичних осіб: на 0,67%, або на 2,8 млрд грн на фоні зростання коштів юридичних осіб на 0,5%, або на 1,5 млрд грн, відповідно.

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Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку скаржаться, що банкомати видають тільки купюри в 200 та 500 гривень. На ці скарги відреагували представники фінустанови. Вони пояснили, що "купюри завантажуються такі, які хочуть клієнти". При цьому "Приват" нагадав, що готівку можна зняти в банкоматах інших банків, а також в касах магазинів.

Також нагадаємо, що у чотирьох держбанках зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів в країні. До того ж вони вже не перший рік перебувають у приватизаційних списках. А нещодавно в НБУ заявили: ПриватБанк вже скоро виставлять на продаж. Є й конкретні плани щодо входження приватного капіталу в "Ощад".