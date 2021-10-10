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ПриватБанк відмовив у страховці вдові з хворою дитиною. Що кажуть у банку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 жовтня, 09:20
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Дитина ще влітку зламала ногу, проте представники банку вже двічі відмовляли у страховці за угодою
У банку заявили, що рішення про виплату коштів приймає страхова компанія
У банку заявили, що рішення про виплату коштів приймає страхова компанія / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка державного ПриватБанку не змогла отримати страхові виплати, які за послугою страхування "Захист на кожен день" їй мав би виплатити банк.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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"У липні 2021 року стається страхова подія, дочка ламає ніжку.Повідомляю про настання випадку відразу наступного дня. Лікуємося, ходимо на милицях. У серпні, після завершення лікування, надаю весь пакет документів. Спеціаліст у відділенні все фотографує і каже чекати. Так проходить серпень, вересень… тиша. На початку жовтня телефоную, і тут дізнаюся, що мені відмовлено, оскільки травму дитина отримала під час тренування", - написала жінка.

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Жінка обурюється, адже дитина не займалася професійним спортом. І лікар вказав, що травма отримана "під час активного відпочинку, гри у футбол".

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"Вказую спеціалісту на абсурдність відмови, моя дитина не може займатись спортом, оскільки ще в маленькому віці перенесла складну операцію зі встановлення внутрішньо-серцевого імпланта. Спеціаліст ще раз пробує надсилати документи, відмова – порушено терміни подання", – йдеться у повідомленні.

Автор пише, що вона вдова, яка сама виховує доньку – у дитини від народження певні кардіологічні проблеми. Для сім'ї гроші за страхування не були б зайвими.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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У коментарях під відгуком працівники банку відреагували на обурення клієнтки та пояснили, що не вони приймають рішення.

"Рішення про виплату коштів приймає страхова компанія на підставі укладеного договору страхування. Щоб перевірити інформацію та розібратися в ситуації, детальніше ми звернулися в особистому повідомленні", - написали вони.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк є одним з найпопулярніших в Україні і нещодавно посів перше місце за прибутковістю, в період з січня по серпень 2021 року.

Банк також має мобільний застосунок Приват24, через який можна зручно оплатити комунальні послуги, як це зробити – в матеріалі.

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