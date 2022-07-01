ПриватБанк, Ощадбанк та Monobak повернули популярну послугу: що тепер доступно українцям

Перекази валюти можна робити лише в деяких банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Monobank запровадив перекази в доларах та євро з картки на картку без конвертації в гривню, однак є умова — така послуга доступна лише близьким родичам.
Про це Monobank повідомив клієнтам у своєму додатку.
До слова, відправити гроші в іноземній валюті можна і у ПриватБанку та Ощадбанку.
Переказ обов'язково має проводитися у валюті картки
, в іншому випадку гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача. Тобто не можна перевести євро на доларову картку та навпаки.
Як здійснити переказ у Monobank?
Для здійснення валютного переказу потрібно надати документи, що підтверджують ступінь спорідненості,
надіславши їх фото службі підтримки.
Перелік родичів, для яких така послуга працює:
- дружини, чоловіки та діти;
- сестри, брати та племінники;
- бабусі, дідусі та онуки;
- тітки, дядьки та кузени.