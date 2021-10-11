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ПриватБанк несподівано заблокував всі рахунки сім'ї. Що стало причиною?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 10:10
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Жінка переказала гроші з карти чоловіка на свою, а банк відмовив їй у співпраці
У банку заявили, що переглянути рішення про блокування можуть лише за рішенням суду
У банку заявили, що переглянути рішення про блокування можуть лише за рішенням суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що державний банк заблокував її банківський рахунок. А щоб зняти обмеження потрібно подавати заяву в поліцію на свого чоловіка.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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"Так як в моєму телефоні розбитий екран, функціонує не у всіх місцях, я могла провести платежі через телеграм... Провівши кілька операцій з карти чоловіка на свою, чоловік не відразу розібравшись в походженні цих платежів, подзвонив 3700, що призвело до блокування його карти і обмеження мого рахунку з прив'язкою двох карт", – написала Анна Мінєнкова.

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Пізніше її чоловік зміг відновити свою банківську карту, а їй відмовили у співпраці. У банку заявили про шахрайські дії.

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"На жаль, при аналізі операцій були виявлені надходження на карту, які платник не підтвердив. З боку банку була проведена робота і запропоновані варіанти врегулювання питання. На жаль, поки між вами і банком обмежена співпраця в зв'язку з рухом коштів на мапі, що мали шахрайський характер. Переглянути дане рішення можливе за рішенням суду", – відповіли Анні в банку.

За словами клієнтки, банк не запропонував жодних варіантів врегулювання ситуації. Незважаючи на те, що її чоловік неодноразово звертався в банк з проханням зняти обмеження з рахунку одержувача.

"Фахівці направляють в поліцію, але ми не розуміємо з якою заявою... на один одного писати? Так же на моєму рахунку знаходяться грошові відсотки з депозиту, які, як заявляє банк, не повернуть", – підсумувала жінка.

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Представники банку вже відреагували на інцидент, пишуть, що вирішують питання.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Додатково зв'яжемося з вашим чоловіком для врегулювання ситуації. Про результати вас відразу повідомлять. Дякую за розуміння", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: скріншот

ПриватБанк став одним з найпопулярніших в Україні і нещодавно зайняв перше місце по прибутковості , В період з січня по серпень 2021 року.

Банк також має мобільний додаток Приват24, через який можна зручно оплатити комунальні послуги, як це зробити – в матеріалі.

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