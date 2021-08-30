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ПриватБанк може звільнити тисячі співробітників і закрити відділення

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 07:20
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У профспілці банку просять вирішити проблему іншим шляхом, наприклад, оптимізацією витрат на рекламу
ПриватБанк почне звільняти співробітників. Колаж "Сегодня"
ПриватБанк почне звільняти співробітників. Колаж "Сегодня"

Державний ПриватБанк може до 2024 року позбутися 300 відділень і звільнити понад 6 тис. осіб.

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Згідно із затвердженою Кабміном стратегією, яку "хороший" банк повинен встигнути виконати до приватизації, у банку має бути 1250 відділень і близько 15,5 тис. співробітників.

Такі заходи допоможуть установі скоротити витрати (до 8,3 з 11,4 млрд грн) і привести банк до цільової моделі "хорошого" банку.

Профспілка банку просить не звільняти співробітників

У профспілці пропонують оптимізувати витрати на:

  • утримання автопарку;
  • охорону;
  • фінансування піару і роботи зі ЗМІ.

ПриватБанк збільшив витрати на зарплати керівництва втричі

Члени правління державного ПриватБанку за підсумками першого півріччя 2021 року одержали винагороду на загальну суму в 124 млн гривень. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн гривень. Винагороди включають:

  • зарплату;
  • відрахування в пенсійний фонд;
  • інші короткострокові виплати.
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За підсумками всього 2020 року виплати для членів правління і наглядової ради становили 134 млн грн.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як клієнти ПриватБанку втрачають гроші під час зняття готівки.

Також повідомлялося, що шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі кошти з рахунків.

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