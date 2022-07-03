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Прикриваються "Новою поштою": як шахраї видурюють гроші з українців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 липня, 17:43
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Зловмисники почали використовувати популярну службу доставки, щоб видурювати гроші
Шахраї придумали, як нажитися на клієнтах служби доставки
Шахраї придумали, як нажитися на клієнтах служби доставки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Українців попереджають про нову шахрайську схему, за якою зловмисники виманюють гроші в громадян.

Про це повідомили у Національному банку України.

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Аферисти розсилають людям посилки через службу доставки "Нова пошта". Клієнт отримує SMS про те, що на його ім’я надійшло відправлення до певного відділення.

Коли людина приходить за посилку, виявляється, що перш ніж отримати товар, потрібно оплатити за доставку та за послугу з пересилання коштів. Зазвичай це невеликі суми до 200 гривень.

Клієнт, як і оператор "Нової пошти" не знає, що в посилці. З огляду на невелику суму, шахраї сподіваються, що людина купиться та перешле кошти. А всередині може опинитися будь-яка дрібниця, наприклад, шматок мила.

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Найкращий спосіб захистити себе у такому випадку – не отримувати посилку та не сплачувати за її доставку, якщо ви нічого не замовляли та не очікуєте на переказ.

Не перший випадок

Раніше клієнти "Нової пошти", які постраждали від рук зловмисників, уже розповідали про подібні неприємні ситуації. Нещодавно чоловік поскаржився на службу безпеки компанії та звинуватив її у витоку персональних даних.

За словами українця, в його мобільному застосунку з'явилася інформація про нове відправлення та відділення, куди прямує посилка. Цікаво те, що чоловік був у тому місці тимчасово, тож він запідозрив "злив даних".

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"У описі відправлення вказано "косметика". Накладений платіж 199 грн плюс вартість доставки", – зазначив клієнт.

У відділенні він оглянув посилку – в коробці був маленький пакетик з невідомою речовиною без жодних маркувань. Від отримання, звісно, відмовились, і тепер українець вимагає від компанії встановити особу зловмисника.

Представники компанії відреагували на скаргу і розповіли, що оператори відділення фізично не мають змоги перевіряти вміст кожного відправлення.

"Завжди попереджаємо клієнтів, аби вони оглядали відправлення у відділенні та в разі чого – відмовлялися від посилки. Якщо Ви не очікуєте посилку та не розумієте, від кого Вам транспортується відправлення, завжди маєте змогу проставити відмову в онлайн-сервісах, навіть не звертаючись до відділення", – порадили чоловіку.

Окрім цього, українцю нагадали, що його персональними даними володіє не лише поштовий оператор, і порадили взагалі не отримувати відправлення від невідомих осіб з метою безпеки.

"Сьогодні" також розповідали про те, які нововведення запровадили у "Новій пошті" з 21 червня, і писали про ліміти на відпуск пального, які збільшили чи взагалі зняли у великих мережах АЗС по Україні.

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