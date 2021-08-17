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Прийом заявок закінчено. Скільки компаній захотіли стати "ввічливими" колекторами

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 11:20
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В Україні запрацювала нова система ліцензування колекторських компаній; Національний банк закінчив приймати заявки
Заявки на отримання колекторських ліцензій подали 64 компанії
Заявки на отримання колекторських ліцензій подали 64 компанії / Фото: Сьогодні

Компанії, які планують отримати статус колекторських, закінчили подавати документи в Національний банк України (НБУ). Рішення про видачу їм ліцензій буде прийматися протягом місяця. Всього колекторами захотіли стати 64 фірми, з них:

  • 12 небанківських фінансових установ;
  • 52 юридичних особи без ліцензій на надання фінансових послуг.
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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор нагадав, що тільки компанії, які будуть внесені до реєстру, зможуть надавати колекторські послуги. Перевірити, чи є у компанії ліцензія, зможе будь-хто.

"У разі відсутності в реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня, кредитор буде зобов'язаний достроково розірвати договір з такою юридичною особою", – зазначили в НБУ.

Ліцензія коштує 24 тисячі гривень.

Нові правила для колекторів

Ще 14 липня набули чинності кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк. По суті, колекторам запропонували "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати штрафами і виключенням з Реєстру колекторських компаній.

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Колекторів, серед іншого, зобов'язали:

  • розмовляти українською мовою;
  • бути ввічливими;
  • спілкуватися з боржником не більше п'яти хвилин;
  • не дзвонити по ночах;
  • звертатися до людей, які не мають відношення до боргу (родичам, знайомим), без отримання згоди на обробку персональних даних.

За порушення почнуть карати. Законопроект передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній. Якщо колектор мінімум двічі протягом року порушив такі вимоги, кредитор повинен розірвати договір з ним і повідомити про це в Національний банк.

Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв про викриття схеми з фейковий кредитами.

А про те, як недавно чорні колектори вибивали гроші з боржників компанії миттєвого кредитування, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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