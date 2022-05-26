Доведеться заплатити всім! Що чекає кожного українського переселенця за кордоном

Чимало українців, проживаючи вже тривалий період за кордоном, не знали про таку умову

Ухилитися від сплати податків українцям не вдасться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які перебувають від 90 до 183 днів в ЄС (в кожній країні по-різному) зобовʼязані сплачувати податки з усіх своїх доходів в країні проживання, оскільки саме після цього часу вони стають податковими резидентами.

Про це у своїй колонці на НВ написав адвокат Костянтин Соляр.

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Так, за його словами, українці повинні сплачувати в казну держави, в якій проживають, якщо мають джерело доходу, себто продовжили працювати віддалено, надають будь-які інші послуги або ж здають нерухомість в оренду.

Чи вдастся уникнути оподаткування?

Як написав Костянтин Соляр, Україна має угоди з усіма країнами ЄС, які дають змогу уникнути подвійного оподаткування. Однак якщо українець має зв'язки з новою державою (орендував нерухомість, віддав дітей до школи, знайшов роботу), то, ймовірно, його змусять сплачувати податки там, де він перебуває.