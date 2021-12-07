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Поставили "ультиматум" і дзвонять щодня: у Ощадбанку клієнтку змусили оформити кредитку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 грудня, 12:20
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Співробітники Ощадбанку вимагали оформити кредитну картку та відмовилися без неї видавати картку киянина
Ощадбанк нав'язав клієнтці кредитну картку
Ощадбанк нав'язав клієнтці кредитну картку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку звинуватила співробітників фінустанови в тому, що вони нав'язували їй оформлення кредитної картки, хоча вона прийшла зробити картку киянина.

Про це жінка написала на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами користувачки, у відділенні її буквально поставили перед фактом і заявили, що отримати картку киянина можна лише паралельно оформивши кредитку.

"Я кілька разів сказала: кредитна картка мені не потрібна. Але співробітниця й надалі продовжила гнути лінію щодо її обов'язковості. У результаті довелося погодитись", – пише клієнтка.

Після цього їй постійно почали дзвонити з Ощадбанку та обов'язково вимагають активувати карту .

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"Я говорю, що не збираюся її користуватися. Вони кажуть: проведіть хоча б одну операцію, інакше ви не зможете її закрити", – йдеться у відгуку.

Що відповіли у Ощадбанку?

Співробітники банку вибачилися перед клієнткою та підтвердили, що оформлення кредитної картки у цьому випадку зовсім не обов'язкове.

"Зробимо все необхідне, щоб не допустити повторення подібної нагоди", – написали співробітники Ощадбанку.

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Новий додаток Ощадбанку

Ощадбанк запустив новий мобільний додаток "Мобільний Ощад", який має повністю замінити існуючу програму – "Ощад 24/7".

У новому додатку користувачів супроводжуватиме віртуальний помічник Ощадик та з'являться нові, зручні функції.

У прес-службі банку повідомили, що для проведення транзакції тепер достатньо 1 кліка замість п'яти.

"Сьогодні" раніше писали, що шахраї придумали новий спосіб красти банківські дані через мобільні телефони.

Ми також розповідали, що Ощадбанк виставить на продаж проблемні кредити.

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