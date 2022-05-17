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Останній крок до рекорду – що відбувається з доларом на чорному ринку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 18:00
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Розповідаємо, що пропонують валютні спекулянти на чорному ринку українцям
Курс долара на чорному ринку росте все вище
Курс долара на чорному ринку росте все вище / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України зростає з кожним днем і вже досяг небувалих значень.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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17 травня середній курс продажу американського долара складає 34,9 грн, а курс покупки – 34,5 грн.

Найнижчий курс продажу серед пропозицій складає 34,5 грн/дол, а найвищий – 35,3 грн/дол.

Загалом ситуація виглядає так:

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Пропозиції на чорному ринку 17 травня
Пропозиції на чорному ринку 17 травня / Фото: скріншот

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні "заморожено" ще 24 лютого і становить 29,25 грн.

Що буде з ринком валют найближчим часом?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що найближчим часом курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.

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"Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку тільки через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, поки є хоч якийсь попит на цю валюту", – вважає експерт.

Аналітик упевнений, що попит на валюту є через те, що люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану.

Можливо, скоро знадобиться виїхати за кордон і для цього люди періодично купують іноземну валюту .

Проте експерт все ще впевнений, що сильної девальвації гривні чекати не варто, оскільки курс жорстко утримує Національний банк.

"Сьогодні" раніше писали, коли Україна може повернутись до плаваючого обмінного курсу і відповідали на три головні питання про долар під час війни.

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