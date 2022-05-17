Останній крок до рекорду – що відбувається з доларом на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку України зростає з кожним днем і вже досяг небувалих значень.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
17 травня середній курс продажу американського долара складає 34,9 грн, а курс покупки – 34,5 грн.
Найнижчий курс продажу серед пропозицій складає 34,5 грн/дол, а найвищий – 35,3 грн/дол.
Загалом ситуація виглядає так:
Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні "заморожено" ще 24 лютого і становить 29,25 грн.
Що буде з ринком валют найближчим часом?
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що найближчим часом курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.
"Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку тільки через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, поки є хоч якийсь попит на цю валюту", – вважає експерт.
Аналітик упевнений, що попит на валюту є через те, що люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану.
Можливо, скоро знадобиться виїхати за кордон і для цього люди періодично купують іноземну валюту .
Проте експерт все ще впевнений, що сильної девальвації гривні чекати не варто, оскільки курс жорстко утримує Національний банк.
"Сьогодні" раніше писали, коли Україна може повернутись до плаваючого обмінного курсу і відповідали на три головні питання про долар під час війни.