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Пора ховати долари під подушку? Що буде з валютою найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 19:29
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Фінансові аналітики переконані, що в світі вже триває економічна війна
У світі триває економічна війна, в якій долар лише зміцниться
У світі триває економічна війна, в якій долар лише зміцниться / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Від моменту здобуття Україною незалежності, долар США став найпопулярнішою валютою серед громадян, які досі зберігають у ній свої заощадження.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалась із економістом, фінансовим аналітиком Олексієм Кущем про те, чому долар опинився на низькому рівні під час війни та чи зміцниться валюта на світовому ринку.

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Третя світова економічна війна

Експерт переконаний, що зараз у світі відбувається третя світова війна, тільки в економічному полі. Відтак американська валюта і економіка перебуватимуть в потужному тонусі.

"Фактор енергоресурсів як фактор конкурентоздатності економіки виходить на перший план, і в цьому плані долар виграє", – пояснив Олексій Кущ.

Головною ознакою третьої світової економічної війни, за словами аналітика, є санкції, які накладають країни Заходу на Росію.

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США будуть в плюсі

Якщо подивитись на історію, то Америка, як і в інших війнах, вийде сильнішою, ніж інші учасники.

"Перша світова війна – американська економіка вийшла достатньо потужною, це так зване Позолочене століття. Щоправда, у 1930-х почалася Велика депресія. Далі Друга світова війна – американська економіка знову виходить потужнішою: Бреттон-Вудська система, долар єдина сильна валюта, всі інші курсоутворення відбуваються через неї, долар зберігає золотий стандарт", – розповів Олексій Кущ.

Те, що відбувається в США зараз, – це лише один із епізодів глобальної інфляції, яка охопила весь світ після пандемічної кризи. Відтак не зайвим для українців буде приберегти кількасот доларів під подушкою.

Індекс долара б’є рекорди

Наприкінці квітня аналітики зафіксували індекс американського долара на рівні 103,93. Це рекордний показник за останні 20 років, тобто з 2002 року. Його розраховують у співвідношенні американського долара до євро, японської єни, британського фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони й швейцарського франка.

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За останні кілька місяців індекс долара зріс на 8%. Інвестори купують більше казначейських облігацій США і цим зміцнюють валюту. Відтак на фоні енергетичної кризи долар все ще залишається надійним способом зберегти заощадження.

Подібної думки дотримується й аналітик Roboforex Андрій Гойлов, який зазначив, що завдяки попиту на іноземну валюту серед українців вдалося уникнути девальвації гривні. Не останню роль у цьому відіграли оперативні дії НБУ та фінансова допомога Євросоюзу й США.

Раніше ми розповідали, навіщо Національний банк України заморозив курс долара на початку повномасштабної війни та що це дало нашій економіці. Дізнайтеся, що відбувається з курсом долара на чорному ринку, і за скільки українці можуть купити валюту.

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