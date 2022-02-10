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Попрощайтеся зі своїми грошима: за що банки без дозволу спустошують картки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 15:20
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Розповідаємо, у яких випадках банк може раптово списати гроші з картки та чи можна їх повернути
Що робити у разі підозрілої транзакції з картки
Що робити у разі підозрілої транзакції з картки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У багатьох українців виникала проблема, коли з рахунку раптово списувалась незрозуміла сума грошей, хоча жодної транзакції самостійно ви не робили.

"Сьогодні" поспілкувалися з аналітиком TeleTrade Сергієм Родлером і дізналися, що робити, якщо банк списав гроші "просто так".

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За словами експерта, без жодної причини гроші з рахунку зняти не можуть – вона завжди є і її необхідно з'ясувати насамперед.

Таких причин може бути багато, наприклад, 2021 року набули чинності нові правила, що дозволяють банкам автоматично списувати з рахунків громадян борги на вимогу державних виконавців.

"Іншими словами, якщо раніше під подібну процедуру могли потрапити лише боржники за аліментами, то зараз усі, хто включений до реєстру боржників з ЖКГ, штрафів, мають заборгованість за кредитом та невиплату зарплати працівникам", – розповідає Родлер.

Врахуйте, що у такому разі сума буде дещо вищою, ніж сума заборгованості, оскільки до неї включають збори, виконавчі витрати та пеню.

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У такому разі повернути списані гроші вам не вдасться.

Аналогічна ситуація спостерігається у разі списання коштів у рахунок оплати послуг як самого банку, так і сторонніх організацій.

Наприклад, людина підключила автосписання на адресу свого оператора мобільного зв'язку і забула про це або зовсім зробила це випадково.

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"Зараз величезна кількість сервісів доступна у форматі підписки, тож варто дуже уважно стежити за всіма своїми витратами, щоб уникнути переплат", – розповів експерт.

У таких випадках, зазвичай, йдеться про невеликі суми, через які люди не хочуть зв'язуватися з судовими позовами.

Обережно, шахраї!

Поширені випадки, коли гроші зникають з картки через дії шахраїв, які отримують доступ до конфіденційних даних.

Наразі популярна тема з виманюванням даних для нібито нарахування 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу, але подібних схем є багато.

Наприклад, шахраї можуть отримати доступ до особистого кабінету, оформити віртуальну кредитну картку та одразу витратити всі гроші.

Зрозуміло, у цих випадках треба відразу ж блокувати картку, звертатися до банку та правоохоронних органів, а також розповідати про цю ситуацію на всіх можливих онлайн-майданчиках.

"Проблема в тому, що банк перевірятиме ситуацію дуже довго в рамках стандартних процедур, та й, зрештою, найімовірніше, відмовить у поверненні", – засмутив експерт.

Чому важко повернути гроші?

Основний аргумент – для подібних дій необхідно знати пароль, пін-код та інші персональні дані, а отже, клієнт винний сам.

Поліцейські відкриють кримінальну справу, але ймовірність результату, в рамках якого клієнт поверне гроші, також досить мала.

Однак, якщо випадок викликає широкий резонанс, з'являються шанси на те, що банк все ж таки відшкодує зникнення для збереження репутації.

Щоб уникнути несанкціонованого списання грошей з рахунку, необхідно уважно читати укладені угоди, вчасно платити за рахунками та сплачувати штрафи, а також не розкривати конфіденційну інформацію третім особам.

Раніше ми також розповідали, що можуть зробити з боржниками, крім списання коштів, та розповідали все, що потрібно знати про оплату частинами.

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