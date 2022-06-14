Допомога під час війни: які виплати можна отримати в Україні

Розповідаємо все про програми фінансової допомоги, в яких можна взяти участь, перебуваючи в Україні

Українці можуть брати участь одразу у кількох програмах допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна змінила соціальні виплати в Україні, за кілька місяців додалося відразу кілька програм фінансової допомоги українцям.

"Сьогодні" розповідають, на які гроші можуть розраховувати українці, що постраждали від війни.

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Державна програма

Допомога внутрішньо переміщеним особам передбачає щомісячні виплати 2 000 грн на дорослого та 3 000 на дитину або особу з інвалідністю.

Отримати їх можуть громадяни, які перемістилися з місць проведення воєнних дій, окупації чи оточення.

Також це стосується українців, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій, але лише тих, хто подав заявку на його відшкодування.

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Перелік регіонів, мешканці яких мають право на виплати, змінюється і його затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Подати заявку можна через портал Дія або в найближчому Управлінні соціального захисту.

Програма від Червоного Хреста

Міністерство соціальної політики України, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариство Червоного Хреста України (ОККУ) оголосили про виплати для деяких категорій сімей.

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У цій програмі не потрібно реєструватися, туди автоматично потрапляють сім'ї, які мають офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та зареєстровані у Мінсоцполітики. Про участь з повідомить смс-повідомлення.

Також ці сім'ї до 24 лютого 2022 року мають проживати в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, чи виїхала ця сім'я чи залишилася на місці. Отримати можна по 2 500 грн на особу.

Виплати від ООН

Організація Об'єднаних Націй також вирішила допомогти нашій країні та створила свою програму, завдяки якій 2 220 грн можуть отримати внутрішньо переміщені особи, що евакуювалися на безпечні території.

Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців з моменту оформлення і одна людина загалом може отримати 6 660 грн.

Списки одержувачів допомоги формує Мінсоцполітики і на гроші можуть розраховувати переселенці, незалежно від того, чи зареєструвалися попередньо як ВПО, а також постраждалі люди на підконтрольних Україні територіях.

Щоб отримати допомогу від ООН, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади, а за додатковою інформацією можна звернутися за телефоном: 0-800-307-711.

Пропозиція від ЮНІСЕФ

Організація пропонує допомогу у розмірі 2 200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять осіб.

Гроші можуть отримати батьки чи усиновлювачі на кожного члена своєї сім'ї у тому випадку, якщо:

у сім'ї троє та більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

двоє та більше дітей до 18 років, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.

Для участі у програмі потрібно подати заявку на сайті.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на сайті, а всі деталі можна уточнити на гарячій лінії: 0-800-600-017. Раніше реєстрацію на програму було припинено і відновлять її вже 15 червня.

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Гроші можна отримати незалежно від свого поточного місцезнаходження, якщо йдеться про ВПО, також їх можуть отримати люди, які проживають у районах, які постраждали внаслідок бойових дій та вразливі категорії населення.

Сума допомоги складає 2200 грн на кожного члена сім'ї і її виплати продовжуються протягом трьох місяців.

Зареєструватися потрібно у месенджері WhatsApp. На номер 0 800 609 844 надіслати смс із текстом "NRC", після чого вам прийде повідомлення з інстуркціями для подальшої реєстрації.

Ваша заявка розглядатиметься протягом 10 днів і про результат також буде повідомлено через WhatsApp.

Якщо вас схвалять як отримувача допомоги, гроші прийдуть за місяць після реєстрації.

Проте, варто врахувати, що на допомогу можуть розраховувати лише переселенці, які не отримували виплати від інших міжнародних програм.

"Сегодня" раніше писали, які виплати на дітей змінилися під час війни та розповідали, на яку допомогу можуть розраховувати українці у Канаді.