Допомога українцям під час війни: хто ще може отримати гроші

Розповідаємо, хто з українців ще може розраховувати на фінансову допомогу від держави

Хто і скільки може отримати коштів під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні відкрилося багато державних програм, які мають на меті підтримати українців фінансово. На деякі з них подати заявку вже неможливо, а деякі досі актуальні.

"Сьогодні" розказує, хто і яку допомогу ще може отримати в Україні.

Реклама

Допомога переселенцям

Кожен українець, який вимушено покинув зону бойових дій, може отримати виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, гроші платитимуть і дітям. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн. Таку ж суму можуть отримати і особи з інвалідністю.

Проте на цю програму вже з'явились обмеження.Такі суми всі переселенці отримають за березень та квітень. А вже з 1 травня на допомогу зможуть претендувати тільки такі категорії населення:

переселенці, які перемістилися з території територіальних громад, розміщених у районі ведення воєнних (бойових) дій;

особи, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

оточенні (блокуванні); особи, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Компенсації за комунальні послуги та допомога сім'ям

Фінансову допомогу від держави на оплату комунальних послуг можуть отримати ті українці, які прихистили у себе вдома вимушених переселенців.

Реклама

Отже, власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Допомогу у рамках програми Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ також можуть отримати сім'ї, у яких є фінансові проблеми під час війни. Зокрема, це стосується сімей, що належать до таких категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей.

Реклама

Також люди, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час бойових дій, отримуватимуть компенсації. Українцям даватимуть нове житло, але також можуть і надати фінансову компенсацію. Зараз розробляються й інші варіанти отримання такої допомоги.

Допомога пенсіонерам та військовим

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що в Україні пенсіонери-переселенці можуть отримати додаткові 2 тис. грн до своєї пенсії. Одержання надбавки стосується тих пенсіонерів, які були змушені залишити свої будинки та стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Допомога в 2000 грн виплачуватиметься таким людям щомісяця. При цьому пенсії така людина не втратить і виплата цієї допомоги не вплине на її розмір.

Також 100 тис. грн отримають військові. Проте не всі, а ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками. Для інших також передбачені додаткові виплати. По 30 тис. грн під час дії в Україні воєнного стану виплачуватимуть додатково військовослужбовцям:

Збройних сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейські.

Нещодавно "Дія" запустила комплексну послугу для переселенців. Ми пояснювали, як у "Дії" отримати статус внутрішньо переміщеної особи та оформити виплати на дорослих та дітей.

Також ми писали, хто може отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій житло, якщо власник цього житла загинув.