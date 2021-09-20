"Користуються ситуацією": на співробітників Ощадбанку поскаржилася клієнтка

Через те, що у дівчини не було страховки, їй відмовили в проведенні платежу в відділенні

Співробітник Ощадбанку відмовився приймати оплату за закордонний паспорт через те, що клієнтка не сплатила страховку.

Про це обурена клієнтка написала на сайті "Мінфін".

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"Без страховки не проводять жодних платежів. Прийшла сьогодні в банк сплатити закордонний паспорт, мені касир каже: "сплатіть страховку або користуйтеся терміналом". Тижнів зо два тому була, платила штраф – те ж саме. Користуються ситуацією, так як найближчий банк знаходиться дуже далеко", – написала клієнтка.

Що відповіли в банку

У відповідь на коментар дівчині відповіли, що страховка не є обов'язковою.

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"Приносимо вибачення за цю ситуацію, з співробітниками відділення буде проведена робота. Дуже вдячні вам за сигнал", – відповіли в банку.

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