Польська "база": скільки доведеться віддати за продукти, житло та транспорт

Розповідаємо, скільки українцям доведеться заплатити за базові потреби в Польщі

Ціни у Польщі майже не відрізняються від українських / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість "бази", основних потреб, які забезпечують життєдіяльність людини, в Польщі на перший погляд не сильно відрізняється від української, подекуди щось навіть дорожче, наприклад, ті ж цигарки. Здебільшого, щоб зекономити та придбати ті ж продукти за низькими цінами, варто звертати увагу на акційні пропозиції і закуповуватись саме в тих магазинах, що їх пропонують (найбільш відомі це Biedronka чи Lidl).

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштують ці базові потреби, без яких людина не уявляє фактично свого життя.

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Розглянемо детально три категорії: продукти, транспорт, житло.

Згідно з моніторингом цін в магазинах Польщі, відгуках українців, які вже переїхали туди на постійне місце проживання та статистикою TravelTables за березень, можна зробити висновок, що вам доведеться віддати:

за хліб — 19 грн орієнтовно;

за картоплю — 11 грн в середньому;

за яблука — 18,77 грн;

за молоко — 16,89 грн;

за воду 1,5 л. — 12,87 грн;

за пачку цигарок — 105,65;

за пляшку вина —140 грн (1л.), пива —49,34 (0,5 л.).

Транспорт

Якщо не враховувати сьогоднішні послаблення умов для українців (безкоштовний проїзд в державному транспорті), то вартість одноразового квитка у гривневому еквіваленті становитиме орієнтовно 22 грн, абонемент на весь місяць — 689 грн.

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Вартість таксі теж майже не відрізняється від цін в Україні. Звісно, все залежить від класу та потрібної вам відстані:

посадка буде вартувати в середньому 50 грн;

кожен наступний кілометр — 17 грн;

година очікування вартуватиме вам орієнтовно 246 грн.

Житло

Якщо говорити про середні значення вартості оренди квартир у великих польських містах, то можемо сказати (за даними TravelTables):

однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 12,2 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру – 9,3 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста – 19,8 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 15 тис. грн.

Комунальні послуги обійдуться в середньому в 4,3 тис. грн (сновні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивіз сміття), а купівля квартири в центрі польського міста — в середньому в 52,7 тис. грн за кв. м.

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Матеріальна допомога для біженців у Польщі

Українські біженці в Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4-х осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, а для кожного наступного – 610.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Польщі власним авто.

Також ми детально розповідали, у скільки вам обійдеться проживання, харчування, житло тощо в Польщі.