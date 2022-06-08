Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Польща готує серйозні зміни для українців: до чого готуватися переселенцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що зміниться для українців у Польщі, які виїхали через повномасштабну війну з Росією
Що чекає на українців у Польщі
Що чекає на українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про різні програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови.

В аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal розповіли "Сьогодні", про які зміни у найближчі місяці оголосив польський уряд.

Реклама

Деякі виплати скасують, зміняться умови роботи

З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

Крім того, польський уряд планує внести зміни у закон про тимчасову охорону переселенців з України. Зараз українці, що переїхали через війну, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавець може взяти таку людину і повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту працевлаштування.

Реклама

Тепер урядовці пропонують змінити пункт щодо подачі інформації про українського працівника. Так, роботодавець повинен розповісти про робочий час іноземця і розмір заробітної плати. Це робиться, зокрема, і для того, аби захистити права таких працівників, бо те, про що повідомляє роботодавець, повинно строго виконуватися.

"Зараз українці через незнання польського законодавства, мови та скрутне матеріальне становище часто наражаються на експлуатацію з боку недобросовісних роботодавців. Зміни дозволять цивілізувати ринок працевлаштування українців, на якому з середини березня зафіксовано досить багато порушень", – пояснив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Експерти додають, що на ринку праці в Польщі не вистачає чоловіків, однак поступово для жінок стає все більше вакансій, оскільки їх, а також дітей через війну виїжджає з України найбільше.

Реклама

Українцям у Польщі виплатять по 900 злотих

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2 070 грн) щомісяця протягом 3-х місяців. Тобто одна людина зможе отримати до 900 злотих (6 206 грн) додаткової допомоги. Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2 700 злотих (18 620 грн).

Ми також розповідали, що вартість пального у Польщі продовжує зростати, ціни на АЗС побили новий рекорд. Читайте і про топ найпотрібніших професій у цій країні у 2022 році.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,19 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30566.62

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1805.87

Litecoin (LTC)

62.7

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти