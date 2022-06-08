Польща готує серйозні зміни для українців: до чого готуватися переселенцям

Розповідаємо, що зміниться для українців у Польщі, які виїхали через повномасштабну війну з Росією

Що чекає на українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про різні програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови.

В аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal розповіли "Сьогодні", про які зміни у найближчі місяці оголосив польський уряд.

Реклама

Деякі виплати скасують, зміняться умови роботи

З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

Крім того, польський уряд планує внести зміни у закон про тимчасову охорону переселенців з України. Зараз українці, що переїхали через війну, можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавець може взяти таку людину і повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту працевлаштування.

Реклама

Тепер урядовці пропонують змінити пункт щодо подачі інформації про українського працівника. Так, роботодавець повинен розповісти про робочий час іноземця і розмір заробітної плати. Це робиться, зокрема, і для того, аби захистити права таких працівників, бо те, про що повідомляє роботодавець, повинно строго виконуватися.

"Зараз українці через незнання польського законодавства, мови та скрутне матеріальне становище часто наражаються на експлуатацію з боку недобросовісних роботодавців. Зміни дозволять цивілізувати ринок працевлаштування українців, на якому з середини березня зафіксовано досить багато порушень", – пояснив гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Експерти додають, що на ринку праці в Польщі не вистачає чоловіків, однак поступово для жінок стає все більше вакансій, оскільки їх, а також дітей через війну виїжджає з України найбільше.

Реклама

Українцям у Польщі виплатять по 900 злотих

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2 070 грн) щомісяця протягом 3-х місяців. Тобто одна людина зможе отримати до 900 злотих (6 206 грн) додаткової допомоги. Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2 700 злотих (18 620 грн).

Ми також розповідали, що вартість пального у Польщі продовжує зростати, ціни на АЗС побили новий рекорд. Читайте і про топ найпотрібніших професій у цій країні у 2022 році.