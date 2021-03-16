Підхопили коронавірус у відпустці. Як отримати компенсацію за зіпсований відпочинок?

Що робити, якщо ви поїхали у відпустку за кордон і підхопили коронавірус? Кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Середа дізнавалася, чи можна повернути гроші за зіпсований пандемією відпочинок.

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Виявляється – все залежить від страховки, яку зобов'язані оформляти всі туристи. Вона буває різних типів, і часто можна навіть поборотися за повернення вартості путівки. Правда, доведеться почекати на повернення додому.

"Протягом 10 днів з дня приїзду в Україну ви звертаєтеся до страхової служби, називаєте номер страховки, прізвище – і вам відшкодовують кошти, які були витрачені на лікування. Якщо ви купуєте додаткову страховку – типу "С"- покривається також 80% від вартості туру", – говорить власниця турагентства Ольга Коханова.

За останній рік кількість мандрівників, які потребують компенсації за зіпсований відпочинок, значно зросла. Тому перш ніж вирушати в дорогу, добре подумайте, чи правильний тип страховки ви обрали.

Відео: Сьогодні

Мандрівниця Ольга Горецька і її чоловік полетіли у весільну подорож на Шрі-Ланку. Через позитивний тесту на коронавірус вони стали заручниками готелю і милуються екзотичними пейзажами хіба що з балкона.

Виходити заборонено навіть в їдальню – їжу приносять в номер. При чому без столових приборів:

"Немає ні виделок, ні ложок. Мабуть, одноразових у них немає, а металеві нам давати погидували", – скаржиться Ольга.

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І якщо персональний посуд випросити ще можна, то записатися на огляд лікаря за кордоном – завдання із зірочкою. Всі ліки – за свій рахунок, хоча, по ідеї, їхню вартість має компенсувати страхова компанія.

"У тебе може бути коронавірус, він може показатися кілька разів на тестах, але якщо немає симптомів, то це не страховий випадок. І ти просто сидиш закритий в номері".

У подружжя Горецьких – стандартна страховка, яку зазвичай оформляють туристи. Тому їм радять поборотися хоча б за компенсацію лікування.

Нагадаємо, раніше на страховому ринку України з'явилися нові пропозиції по страхуванню від COVID-19. Як стало відомо новинам "Сьогодні", компанії пропонують виплачувати компенсацію "на руки" в разі захворювання. Така страховка вигідна для випадків, коли людина хворіє COVID-19 в легкій формі. Проте якщо людина хворіє у важкій формі, страхової суми не вистачить, тому доведеться доплатити.

В цілому ж страховка від коронавірусу з'явилася ще на початку пандемії. Принцип був такий же, як у всіх медичних полісах. Якщо людина захворіла, страхова компанія направляла в лікарню або аптеки гроші, витрачені на лікування. Але не більше гранично встановленої суми. Це від 10 до 50 тисяч гривень, в залежності від програми страхування.

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