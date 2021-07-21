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Під головою НБУ захиталося крісло – на Заході заговорили про швидку відставку Кирила Шевченка

21 липня 2021 11:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк переживає один кадровий скандал за іншим, і це погано позначається на переговорах з МВФ

Кирилу Шевченку загрожує відставка. Але це не точно

Кирилу Шевченку загрожує відставка. Але це не точно / Фото: Getty Images, НБУ, kirillshevchenko.com

Після низки кадрових перестановок в Національному банку України (НБУ) голову регулятора Кирила Шевченка можуть відправити у відставку. Головна проблема полягає в тому, що кадрові скандали ускладнюють переговори України з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Про це повідомило британське міжнародне видання Financial Times, посилаючись на два джерела в оточенні президента України Володимира Зеленського.

"Дві близьких до Зеленського особи повідомили, що є ризик заміни Шевченка", – пише FT.

Стратег з питань суверенного боргу країн, що розвиваються, в BlueBay Asset Management і фахівець зі Східної Європи Тімоті Еш після цього засумнівався в репутації Шевченка на посаді голови НБУ. Еш вважає, що незалежність Нацбанку стала значно слабкішою протягом року, який Шевченко очолює НБУ.

Кадрові проблеми НБУ

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила з посади голови Нацбанку соратника Валерія Гонтаревої Якова Смолія. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.

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Влітку 2021 року з НБУ почали масово звільнятися керівники департаментів. Зокрема, вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування – вони заявили, що НБУ далеко відійшов від стандартів, що загрожує відкатом реформ у банківській сфері.

Через пару днів про своє рішення завершити роботу в НБУ заявив і директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Також звільнився директор Департаменту виїзних перевірок Денис Новіков. Крім того, з посади заступника голови НБУ пішов Дмитро Сологуб, який працював в НБУ ще з часів каденції Гонтаревої.

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Транш МВФ під питанням

Україна знаходиться у 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш прийматиме Рада директорів МВФ.

Разом з тим багато аналітиків припускають, що Україна у 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by. Дія програми скоро закінчиться, а процес затвердження траншу досить тривалий. Крім того, в кінці липня Рада директорів МВФ традиційно йде на канікули. Парламент приймає необхідні для співпраці з Фондом законопроєкти, але серйозного прориву щодо виконання "маячків" поки не спостерігається.

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Однак Україна отримає 2,7 млрд дол. від МВФ в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Це не кредит, а безповоротна допомога. Гроші допоможуть Києву пройти пік виплат за держборгом у вересні-2021.

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