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Першоквітневий жарт від євро та злотого: що відбувається з курсом валют в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 09:43
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Розповідаємо, який курс іноземних валют встановив Нацбанк на перший день квітня
Курс євро різко обвалився
Курс євро різко обвалився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на 1 квітня.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Першого дня квітня офіційний курс євро візко обвалився і становив 32,47 грн, що на 12 копійок менше, ніж напередодні.

Курс злотого не змінився і все так само становить 6,98 грн за одиницю.

А ось курс долара все також залишається замороженим станом на 24 лютого (29,29 грн), коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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Готівковий курс долара

Незважаючи на те, що торги на міжбанку зупинено, долар продовжує користуватися великою популярністю серед українців, і вони навіть звертаються до послуг чорного ринку.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі, що на готівковому валютному ринку євро та долар США відновили зростання щодо гривні.

Це відбувається з кількох причин, каже експерт. По-перше, тому що посилився попит із боку населення (конвертація заощаджень), а по-друге, через обмежене надходження іноземних валют.

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Цей процес посилюється "прихованою" емісією гривні, що призведе до прискорення інфляції восени цього року, вважає Андрій Гойлов.

"Сьогодні" також писали, за яким курсом українцям міняють гривні на злоті у польських обмінниках, та розповідали, як штучно занижений курс рубля погіршить життя пересічних росіян.

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