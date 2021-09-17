Перед вихідними в Україні долар подорожчав

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 17 вересня

Долар знову кинувся вгору / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 17 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,67 грн;

1 євро – 31,37 грн;

1 злотий – 6,86 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем подорожчав на 2 копійки, євро же подешевшав на 15 копійок. Курс злотого і російських рублів залишився без змін.

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У четвер, 16 вересня, курс долара на міжбанку став вище на 5 копійок, тим часом євро знизився в ціні на 11 копійок.

Долар до завершення торгів коштував 26,68/26,7 грн (купівля/продаж).

Євро до закриття торгів торгувався на рівні 31,36/31,539 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.