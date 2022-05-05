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Пенсію за віком можна отримати за певних умов: що потрібно знати українцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 11:37
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Розповідаємо, які умови отримання пенсії за віком в Україні, та як подати заявку для оформлення виплат
Що треба знати про оформлення виплати пенсій за віком
Що треба знати про оформлення виплати пенсій за віком / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Право на пенсію за віком отримують не всі українці. Умови для призначення виплат вимагають, щоб особа досягла 60-річного віку та мала не менше 29 років страхового стажу.

Коли та як правильно подати заявку для пенсії, розповіли у Пенсійному фонді України.

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Які документи потрібні

Коли в людини з'являється право на отримання пенсії за віком, потрібно написати заяву про призначення пенсії. Її подають до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця постійного проживання. Також це можна зробити онлайн через сайт ПФУ.

Разом із заявою потрібно подати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.);
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
  • фотографія для виготовлення пенсійного посвідчення;
  • жінки у разі зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб.

"Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (наприклад: якщо 60 років виповнилось 01 березня, то трьохмісячний період подачі заяви триває до 01 червня 2022 року)", – зазначили у фонді.

А якщо людина подасть заяву пізніше, ніж за три місяці, у такому випадку пенсію буде призначено з дати звернення.

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В Україні змінили правила індексації пенсій

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні дата щорічної індексації пенсії 1 березня тепер зафіксована у законі і не буде змінюватись кожного разу політиками.

Під щорічну індексацію підпадатимуть всі категорії пенсіонерів, будуть враховуватися показники інфляції та зростання середньої зарплати. Зауважте, що раніше під щорічну індексацію не підпадала частина категорій українських пенсіонерів.

Крім цього, закон дозволяє достроково призначати пенсії, а саме за півтора року до досягнення пенсійного віку.

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Це стосується тих людей, у який вже є повний страховий стаж, та трудовий договір з якими розірваний у зв’язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства.

Достроково призначатимуть пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію у Ощадбанку, навіть якщо ви втратили картку, і розповідали, хто в Україні може розраховувати на спеціальні пенсії у майбутньому.

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