Пандемія і не тільки. Нацбанк назвав головні ризики для економіки України

Національний банк України назвав чотири загрози для економіки нашої країни

Карантин може вдарити по грошам українців. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Ключовим ризиком для української економіки, як і раніше залишається поширення коронавірусу. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, в країні можуть посилити карантин, а це призведе до зниження ділової активності, споживчого та інвестиційного попиту. Сповільниться інфляція.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).

У той же час, поступове згасання пандемії COVID-19 активізує відкладений споживчий попит і прискорить зростання цін, відзначають в регуляторі.

В НБУ також назвали інші актуальні ризики :

волатильність на світових ринках капіталу;

різке погіршення умов торгівлі;

ескалація військового конфлікту.

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У Нацбанку відзначають, що Україні важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Кредити МВФ є важливим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, а також позитивним сигналом для іноземних інвесторів. Співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами сприятиме швидшому відновленню української економіки від наслідків коронакризи", – відзначили в НБУ.

Нагадаємо, НБУ залишив облікову ставку на рівні 7,5%. Це все ще максимальний рівень з весни 2020 року.