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У Приват24 з’явилась нова функція, але скористатися нею зможуть не всі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 08:20
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Відстежить та купить самостійно: у Приват24 з’явилась нова функція "Моніторинг квитків"
В Приват24 з'явилася нова функція для користувачів iPhone
В Приват24 з'явилася нова функція для користувачів iPhone / Фото: Колаж: Сьогодні

У мобільному застосунку Приват24 з’явилась нова послуга. Тепер там можна замовляти квитки на потяги заздалегідь, щоправда поки що, лише на iPhone.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПриватБанку.

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Функція має назву "Моніторинг квитків" і вона допоможе користувачам включити автоматичний пошук і викуп потрібних квитків.

Наприклад, ви не знайшли потрібний вам квиток на потяг, а ввімкнувши та налаштувавши цю функцію застосунок викупить квитки, які Вам потрібно щойно вони з’являться у доступі.

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Для того, щоб налаштувати цю функцію потрібно в меню "Сервіси" натиснути "Транспорт", а потім "Поїзд".

У ПриватБанку також повідомили, що нас сьогодні у їх мобільного додатку 13,4 млн активних користувачів.

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У Приват24 також можна купити держоблігації, протягом року українці придбали ОВДП через додаток на суму 1,3 млрд грн.

Загалом у ПриватБанку було куплено облігацій на понад 2 млрд грн.

Однак потрібно бути дуже обережним, адже шахраї продовжують наживатися на українцях та навіть навчились брати на них кредити через застосунок Приват24.

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