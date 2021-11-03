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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Відібрали не по-людськи: пенсіонерка втратила всі заощадження через умови Ощадбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
3 листопада, 10:39
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Жінка не знімала гроші зі свого рахунку кілька років, похід у відділення банку закінчився для неї підвищенним тиском та сльозами
За обслуговування рахунку у пенсіонерки за кілька років списали її заощадження
За обслуговування рахунку у пенсіонерки за кілька років списали її заощадження / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощабданку втратила всі свої пенсійні нарахування через те, що не користувалася рахунком. Протягом кількох років із пенсіонерки списувалися по 60 грн на місяць, а з 2021 року – вже по 100 грн. Так вона втратила майже 1400 грн.

Про це пенсіонерка написала на сайті Мінфін.

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За її словами, 1 листопада вона вирішила зняти ці гроші та книжку закрити, проте із 1477 грн на рахунку залишилося лише 106 грн.

"Оскільки я не користувалася рахунком, з мене знімали по 60 грн. на місяць, а з 2021 р. по 100грн! Не по 5, не 10 грн... По 100, з нещасної пенсіонерки! Мій моральний стан не передати, розплакалася там ж у банку, сказати нічого не могла, прийшла додому з тиском і 106 грн., ні чека, ні квитанції, жодної виписки. Ось так взяли і відібрали. Не по-людськи", – розповіла пенсіонерка.

Що відповіли в Ощадбанку

Під негативним відгуком клієнтці відповіли, що комісія за обслуговування неактивного рахунку передбачена тарифами банку.

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"Для того щоб уникнути списання цієї комісії, достатньо один раз на рік провести будь-яку операцію переказу, зняття, оплати або поповнення", – пояснили у банку.

Пенсіонерці порекомендували ознайомитись з тарифами, на основі яких обслуговується рахунок.

Як працюватимуть банки у червоній зоні?

Співробітники Ощадбанку та ПриватБанку в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінустанови перебувають у списку винятків і для їхнього відвідування не потрібний ні COVID-сертифікат, ні негативний ПЛР-тест.

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Однак не можна забувати про маски та дистанцію, ці правила залишаються в силі.

Раніше ми писали, що Ощадбанк виграв суд і тепер російський Ощадбанк змінить назву своєї однойменної "дочки" в Україні на Міжнародний резервний банк.

Також ми повідомляли, як співробітниця Ощадбанку порадила клієнтці викинути дрібницю тому, що не хотіла міняти монети на паперові банкноти.

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