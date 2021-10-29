Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Відмиває" гроші через рахунки клієнтів? Клієнтка звинуватила ПриватБанк у шахрайстві на півмільйона

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 08:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ПриватБанк звинуватили у використанні чужих даних для махінацій
У чому клієнтка звинувачує ПриватБанк?
У чому клієнтка звинувачує ПриватБанк? / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку звинуватила фінустанову у використанні її особистих даних в своїх цілях.

Про це жінка залишила відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

Реклама

Клієнтка пише, що банк відновив її доступ до додатку Приват24, який було заблоковано ще у 2015 році і з того моменту вона не отримувала інформацію щодо стану свого карткового рахунку.

Отримавши виписку по картковому рахунку, жінка побачила нарахування "захмарних" відсотків за договором надання послуг за 2006 рік, але найбільше її шокувало інше.

"Приватбанк використав мої персональні дані у особистих цілях, а саме нарахував мені 565 473,70 грн боргів по відсотках, а далі сам банк відповідно свого особистого рішення поповнив мій рахунок на суму 536 419,70 грн і списав ці кошти як відміна штрафів за минулі періоди."

На думку користувачки, таким чином банк намагався "відмити" свої тіньові доходи.

Реклама

"Я особисто не надавала Приватбанку розпорядження поповнювати мій рахунок на суму більшу як півмільона гривень, до того ж беручи до уваги, що відповідно до ст. 20 зазначеного вище закону фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень", – йдеться у відгуку.

Жінка наголошує, що ПриватБанк не став подавати до суду для стягнення з неї заборгованості, а ніби-то незаконно відмив свої тіньові доходи, використавши чужі дані.

"Ніякі мої вимоги до банку щодо надання копій документів на підставі яких було проведено банком операцію поповнення карткового рахунку не мали успіху — у відповідь самі відписки.", – запевняє клієнтка.

Що відповіли у ПриватБанку?

ПриватБанк відреагував на звинувачення і написав у коментарях, що веде свою діяльність виключно згідно з законодавством і навпаки пішов клієнтці на зустріч.

"Як було у вашому випадку, через відсутність платежів на рахунок погашення кредиту були нараховані штрафи, котрі передбачені умовами договору. В свою чергу банк прийняв рішення та провів часткове списання заборгованості з метою надати можливість вам погасити прострочену заборгованість і обслуговуватись в подальшому", – написали співробітники.

Також у банку зазначили, що було сформовано та направлено звернення на особисту пошту жінки, а також офіційний лист з інформацією по цьому питанню.

Реклама

Як працюватиме ПриватБанк у "червоній зоні"?

Працівники ПриватБанку повідомили у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що фінансові установи перебувають у списку виключень.

Тож для відвідування відділення не потрібно ані ПЛР-тест, ані сертифікат вакцинації.

Ми також писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і заробив 21,2 млрд грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти