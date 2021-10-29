"Відмиває" гроші через рахунки клієнтів? Клієнтка звинуватила ПриватБанк у шахрайстві на півмільйона

ПриватБанк звинуватили у використанні чужих даних для махінацій

У чому клієнтка звинувачує ПриватБанк? / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку звинуватила фінустанову у використанні її особистих даних в своїх цілях.

Про це жінка залишила відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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Клієнтка пише, що банк відновив її доступ до додатку Приват24, який було заблоковано ще у 2015 році і з того моменту вона не отримувала інформацію щодо стану свого карткового рахунку.

Отримавши виписку по картковому рахунку, жінка побачила нарахування "захмарних" відсотків за договором надання послуг за 2006 рік, але найбільше її шокувало інше.

"Приватбанк використав мої персональні дані у особистих цілях, а саме нарахував мені 565 473,70 грн боргів по відсотках, а далі сам банк відповідно свого особистого рішення поповнив мій рахунок на суму 536 419,70 грн і списав ці кошти як відміна штрафів за минулі періоди."

На думку користувачки, таким чином банк намагався "відмити" свої тіньові доходи.

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"Я особисто не надавала Приватбанку розпорядження поповнювати мій рахунок на суму більшу як півмільона гривень, до того ж беручи до уваги, що відповідно до ст. 20 зазначеного вище закону фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень", – йдеться у відгуку.

Жінка наголошує, що ПриватБанк не став подавати до суду для стягнення з неї заборгованості, а ніби-то незаконно відмив свої тіньові доходи, використавши чужі дані.

"Ніякі мої вимоги до банку щодо надання копій документів на підставі яких було проведено банком операцію поповнення карткового рахунку не мали успіху — у відповідь самі відписки.", – запевняє клієнтка.

Що відповіли у ПриватБанку?

ПриватБанк відреагував на звинувачення і написав у коментарях, що веде свою діяльність виключно згідно з законодавством і навпаки пішов клієнтці на зустріч.

"Як було у вашому випадку, через відсутність платежів на рахунок погашення кредиту були нараховані штрафи, котрі передбачені умовами договору. В свою чергу банк прийняв рішення та провів часткове списання заборгованості з метою надати можливість вам погасити прострочену заборгованість і обслуговуватись в подальшому", – написали співробітники.

Також у банку зазначили, що було сформовано та направлено звернення на особисту пошту жінки, а також офіційний лист з інформацією по цьому питанню.

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Як працюватиме ПриватБанк у "червоній зоні"?

Працівники ПриватБанку повідомили у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що фінансові установи перебувають у списку виключень.

Тож для відвідування відділення не потрібно ані ПЛР-тест, ані сертифікат вакцинації.

Ми також писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і заробив 21,2 млрд грн.