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Ощадбанк запустив безконтактну оплату годинником SwatchPAY

16 липня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сервіс працює на базі глобальної цифрової платформи токенізації Mastercard

Ощадбанк і SwatchPAY. Колаж: "Сьогодні"

Ощадбанк і SwatchPAY. Колаж: "Сьогодні"

Ощадбанк запускає безконтактні оплати за допомогою сервісу SwatchPAY! за допомогою швейцарських годинників Swatch.

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Про це повідомили в пресслужбі банку.

"Відтепер держателі карток Mastercard від Ощаду зможуть оплачувати покупки годинником SwatchPAY! всюди, де є безконтактний термінал: у супермаркетах, кафе, місцях для відпочинку, заправках, громадському транспорті тощо", – йдеться в повідомленні.

Що потрібно зробити для настройки оплати:

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  • встановити мобільний додаток SwatchPAY;
  • додати в нього дані платіжної картки;
  • активувати годинник в магазині Swatch або самостійно за допомогою смартфона з NFC на базі Android.

До речі, в Україні представлено 13 моделей годинників, які підтримують сервіс безконтактних оплат SwatchPAY!.

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Як ми писали раніше, державну гарантію на повний розмір депозитів в Ощабанку почали скасовувати. Верховна Рада погодилася зробити держбанк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Нагадаємо, раніше ПриватБанк і Ощадбанк потрапили на перші місця в список найприбутковіших банків України. Причому ПриватБанк лідирує з сильним відривом – його прибуток виявився майже в 4,5 разу вище, ніж в Ощадбанку.

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