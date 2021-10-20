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Ощадбанк скоротив прибуток в 5,6 разів, але позбувся проблемних кредитів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
20 жовтня, 08:00
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Ощадбанк позбувся проблемних кредитів на 17,2 млрд грн, але сильно скоротив прибуток – причина
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державна фінустанова Ощадбанк за 9 місяців 2021 року отримала 849 млн грн чистого прибутку, що у 5,6 разів менше ніж минулого року.

Про це повідомляється на сайті Ощадбанку.

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Попри не такі великі прибутки банк наростив операційний прибуток до 4,6 млрд грн, що на 4,2 млрд грн більше за торішній результат.

Причиною Ощадбанк вважає зростання комісійного та процентного доходів, на 40,2% та в 1,6 рази.

За даними Ощадбанку, від’ємний торговий результат у розмірі 3,8 млрд грн спричинили такі фактори, як посилення гривні і відповідною індексацією цінних паперів у капіталі.

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Також з початку 2021 року Ощадбанк на 15,9% збільшив кредитування до 73,3 млрд грн, а ще позбувся значної кількості непрацюючих кредитів.

Лише за останній місяць показник зменшився на 17 в.п. – з 51% до 34%, або на 17,2 млрд грн.

Раніше Ощадбанк повідомив, що скорочує кількість відділень в Україні, у зв’язку з затвердженням стратегії розвитку.

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"Сьогодні" також писали, що Ощадбанк востаннє продовжив дію платіжних карток внутрішньо-переміщених осіб до 1 січня 2022 року.

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