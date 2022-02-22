Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Знову рветься вверх! Що відбувається з доларом на ринку валют

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 08:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 22 лютого
Курс долара 22 лютого
Курс долара 22 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 22 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,48 грн;
  • 1 євро – 32,19 грн;
  • 1 злотий – 7,13 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 14 копійок, а євро на 9 копійок. Курс злотого став нижчим на дві копійки, а курс рубля зменшився на 11 копійок.

Реклама

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 21 лютого долар подорожчав на 19 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 28,59/28,61 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 10 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,40/32,42 грн (купівля/продаж).

Скільки коштуватиме долар цього тижня?

Ймовірно, що цього тижня гривня щодо долара США буде торгуватися в ціновому каналі 28,05 — 28,45. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зміцниться до позначки 32,45 грн. Таке припущення в коментарі "Сьогодні" висловив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Серед факторів, що позначиться на динаміці курсі гривні в довгостроковій перспективі, Гойлов назвав і те, що JPMorgan планує додати облігації України в національній валюті в популярний Індекс облігацій країн, що розвиваються, відомий як GBI-EM. Рішення набуде чинності 31 березня.

Частка України складе 0,12% (згідно з повідомленням для клієнтів від жовтня 2021 року, де сказано, що близько 70% інвесторів підтримали цей крок).

Реклама

Раніше ми розповідали, чим можна замінити американський долар, якщо не здогадуєтеся, куди можна вкласти свої накопичення.

Ми також писали, що буде з грошима українців у банках у разі масштабної війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Підвищення можуть зірвати? Чи чекати українцям на індексацію пенсій на тлі агресії РФ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Знову рветься вверх! Що відбувається з доларом на ринку валют Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Долар "втомився" дорожчати? Яка ситуація на ринку валют Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36813.56

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2513.15

Litecoin (LTC)

102.01

Ripple (XRP)

0.69

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти