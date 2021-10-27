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Оплатити послуги чи оформити іпотеку? Після оновлення в Приват24 з'явились додаткові функції

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 08:00
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Розповідаємо, які функції з'явилися у Приват24 після оновлення у жовтні
Які функції з'явилися в Приват24 у жовтні
Які функції з'явилися в Приват24 у жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні ПриватБанк провів низку оновлень свого мобільного додатку Приват24 для користувачів iOS та Android.

Зокрема новий дизайн отримало меню програми "Платежі", а також додано деякі функції:

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  • оплата послуг за адресою в один клік;
  • додано сервіс з оформлення іпотеки у меню "Житло в кредит" (доступна, як національна та і "Доступна іпотека під 7%");
  • додано можливість вибрати банк при переказі коштів на картку у меню "Платежі телефоном";
  • також додано функцію "Моніторинг квитків", але лише для користувачів iOS.

Функція "Моніторинг квитків"

Нова функція з’явилась 9 жовтня і передбачає, що автоматичне замовлення та купівлю квитків на потяг, якщо їх поки немає у вільному доступі.

Наприклад, ви хотіли купити квиток на певний потяг, але доки вільних місць немає чи не почались продажі на певну дату.

Ви налаштовуєте функцію і коли потрібне місце з’являється, програма купує квиток автоматично.

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Де знайти нову функцію – дивіться в матеріалі.

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А також написали головні правила захисту від інтернет-шахраїв.

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