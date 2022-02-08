Офіційний курс долара знижується: що відбувається на ринку валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 8 лютого

Яким буде курс 8 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 8 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,99 грн;

1 євро – 32,07 грн;

1 злотий – 7,05 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав одразу на 15 копійок, євро – на 20 копійок. Курс злотого опустився на 4 копійки, а курс рубля не змінився.

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Що було з курсом валют на міжбанку?

У понеділок, 7 лютого, торги американської валюти стартували зі значень 28,08/28,10 грн, а до їх закриття долар подешевшав у купівлі та продажу до 27,94/27,96 грн.

Натомість єдина європейська валюта впала до 31,95/31,97 грн.

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Що буде з валютою цього тижня

З 7 по 13 лютого курс продажу долара коливатиметься в межах 28,2-28,5 грн.

"Ми розглядаємо перспективу зростання гривні щодо долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'являться негативні новини щодо РФ, вони здатні відправити курс знову до верхніх меж цього року – 29 грн за долар", — сказав аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

З ним погоджується і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин: за його прогнозами, наступного тижня курс буде в коридорі 28-28,5 грн/долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко очікує, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у готівковому продажу, а в купівлі може опуститися нижче за 28 грн (нині середній курс у купівлі – 28,01 грн).

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А ось керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин схиляється до поновлення девальваційного тренду.

Нагадаємо, що економісти переконані: продавати та купувати долари і євро тепер варто лише за крайньої потреби, якщо валюта або гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.

Раніше ми писали, як девальвація гривні сколихне ринок нерухомості, і хто від цього постраждає.