Офіційний курс: долар подорожчав, а євро дешевшає

На четвер, 18 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|17.02
|18.02
|зміна
|1 долар США
|27,83 грн
|27,90 грн
|+0,07
|1 євро
|33,77 грн
|33,64 грн
|- 0,13
Порівняно зі значеннями 17 лютого долар подорожчав на 7 копійок після зниження курсу на 6 копійок попереднього банківського дня. Курс НБУ відступив від психологічної позначки в 28 гривень, яку при цьому вже пробивав вгору на міжбанку.
За тиждень з 11 по 18 лютого гривня все ж ослабла по відношенню до американської валюти на 13 копійок.
Курс євро знову падає. Офіційний курс просів на 13 копійок після падіння на 15 копійок днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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