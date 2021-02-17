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Офіційний курс: долар подорожчав, а євро дешевшає

17 лютого, 18:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 18 лютого

На четвер, 18 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

17.0218.02зміна
1 долар США27,83 грн27,90 грн +0,07
1 євро33,77 грн33,64 грн - 0,13
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Порівняно зі значеннями 17 лютого долар подорожчав на 7 копійок після зниження курсу на 6 копійок попереднього банківського дня. Курс НБУ відступив від психологічної позначки в 28 гривень, яку при цьому вже пробивав вгору на міжбанку.

За тиждень з 11 по 18 лютого гривня все ж ослабла по відношенню до американської валюти на 13 копійок.

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Курс євро знову падає. Офіційний курс просів на 13 копійок після падіння на 15 копійок днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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