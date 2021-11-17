Чергу з ночі займатимемо. Ощадбанку пророкують колапс через подорожчання проїзду у Києві

Ймовірно, що близько 1,3 млн жителів столиці захочуть оформити карту киянина, а це величезне навантаження на банківські відділення

Для власників карти киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12 / Фото: Колаж: Сьогодні

Через суттєве збільшення цін на проїзд у громадському транспорті Києва, державному Ощадбанку пророкують коллапс – до відділень прийде багато українців за картами киянина.

Про це написав інтернет-піарник Максим Саванецький.

Реклама

Оскільки вже з 1 січня 2022 року у Києві суттєво піднімуть ціни на громадський транспорт. Столична влада вже анонсувала, що для власників карти киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12. Тому очікувано, що жителі столиці поспішать за такою картою. Якщо ранніше її оформляли пільговим категоріям та зареєстрованим у столиці українцям, то тепер її отримати можуть і ті, хто там працює чи навчається.

"Загалом в Києві працює/проживає близько 3 млн людей у віці 18+. Припустимо, що 15% з них працює неофіційно. Ще десь 20% не користуються міським транспортом (власні авто, працюють в межах пішої досупності і т.д.). Тобто картку киянина імовірно захочуть мати десь біля 2 млн людей, з яких 700 тисяч, вже мають", – пише Саванецький.

Таким чином, за його підрахунками, ймовірно, що близько 1,3 млн жителів столиці захочуть оформити таку карту, а це величезне навантаження на банківські відділення. Їх в Києві 170, якщо припустити, що в кожному з них буде людина, яка займатиметься лише такими картами, то за місяць всі відділення зможуть оформити 100-120 тис. карток за умови рівномірного розподілу.

Реклама

"Тобто, щоб видати картки всім охочим – знадобиться більше 10 місяців. Очевидно, що підрахунки дуже грубі, але якщо анонсоване підвищення тарифів таки відбудеться, і буде суттєва пільга для власників картки киянина, черги в Ощад в перші кілька місяців будуть займати напевно з ночі", - пише інтернет-піарник.

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

Раніше ми писали про послуги, які подорожчали для українців за останні місяці. серед них не лише проїзд у транспорті, а і комуналка та абонплата за інтернет.