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Чергу з ночі займатимемо. Ощадбанку пророкують колапс через подорожчання проїзду у Києві

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
17 листопада, 19:30
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Ймовірно, що близько 1,3 млн жителів столиці захочуть оформити карту киянина, а це величезне навантаження на банківські відділення
Для власників карти киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12
Для власників карти киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12 / Фото: Колаж: Сьогодні

Через суттєве збільшення цін на проїзд у громадському транспорті Києва, державному Ощадбанку пророкують коллапс – до відділень прийде багато українців за картами киянина.

Про це написав інтернет-піарник Максим Саванецький.

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Оскільки вже з 1 січня 2022 року у Києві суттєво піднімуть ціни на громадський транспорт. Столична влада вже анонсувала, що для власників карти киянина проїзд коштуватиме не 20 гривень, а 12. Тому очікувано, що жителі столиці поспішать за такою картою. Якщо ранніше її оформляли пільговим категоріям та зареєстрованим у столиці українцям, то тепер її отримати можуть і ті, хто там працює чи навчається.

"Загалом в Києві працює/проживає близько 3 млн людей у віці 18+. Припустимо, що 15% з них працює неофіційно. Ще десь 20% не користуються міським транспортом (власні авто, працюють в межах пішої досупності і т.д.). Тобто картку киянина імовірно захочуть мати десь біля 2 млн людей, з яких 700 тисяч, вже мають", – пише Саванецький.

Таким чином, за його підрахунками, ймовірно, що близько 1,3 млн жителів столиці захочуть оформити таку карту, а це величезне навантаження на банківські відділення. Їх в Києві 170, якщо припустити, що в кожному з них буде людина, яка займатиметься лише такими картами, то за місяць всі відділення зможуть оформити 100-120 тис. карток за умови рівномірного розподілу.

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"Тобто, щоб видати картки всім охочим – знадобиться більше 10 місяців. Очевидно, що підрахунки дуже грубі, але якщо анонсоване підвищення тарифів таки відбудеться, і буде суттєва пільга для власників картки киянина, черги в Ощад в перші кілька місяців будуть займати напевно з ночі", - пише інтернет-піарник.

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

  • Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

Раніше ми писали про послуги, які подорожчали для українців за останні місяці. серед них не лише проїзд у транспорті, а і комуналка та абонплата за інтернет.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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