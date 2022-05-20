Обмінники зірвалися з ланцюга – що відбувається з курсом долара в Україні

Розповідаємо, що відбувається із курсом валют в обмінних пунктах 20 травня

Курс долара в обмінниках зашкалює / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара в обмінниках України продовжує дивувати та тримається на дуже високому рівні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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У п'ятницю, 20 травня, середній курс купівлі становив 36 грн/дол, а курс продажу – 36,8 грн/дол.

Однак серед пропозицій можна знайти курс продажу за 36,5 грн/дол та за 38 грн/дол.

Ситуація виглядає так:

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Курс долара в обмінниках 20 травня / Фото: minfin.com.ua

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що у вівторок Мінфін України провів аукціон з розміщення "воєнних" ОВДП.

На ньому ринку були запропоновані держбонди 3-х випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 6 та 18 місяців.

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За словами експерта, до держбюджету було залучено 7,46 млрд грн. Проте покривати дефіцит подібним чином дедалі складніше, незважаючи на високий попит на ці папери з боку інвесторів.

Якщо війна затягнеться, Кабмін буде змушений підняти податки, заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.

"Крім того, чиновник допустив націоналізацію низки стратегічно важливих підприємств до закінчення активних бойових дій. Це вже викликало критику бізнес-спільноти", – каже Гойлов.

НБУ опрацьовує різні варіанти відновлення повноцінної роботи міжбанківського валютного ринку та повернення до "плаваючого" курсу гривні. Якщо це станеться, слід очікувати на суттєву девальвацію української національної валюти.

"Сьогодні" раніше писали, чи є шанс утримати долар нижче за 40 грн та розповідали, до чого українцям готується найближчим часом.